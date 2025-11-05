एक्सप्लोरर
मुख्यमंत्री आवास में आध्यात्मिक संगम, संत समाज ने सीएम धामी को दिया आशीर्वाद, देखें तस्वीरें
Uttarakhand News: उत्तराखंड रजत जयंती वर्ष के अवसर पर देशभर के संतों ने धामी सरकार के सांस्कृतिक संरक्षण व विकास कार्यों की सराहना की.
संतों ने की सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात
Published at : 05 Nov 2025 07:09 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
