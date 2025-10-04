एक्सप्लोरर
दिल्ली में 'राम तिलक', CM रेखा गुप्ता ने मांगी समृद्धि, राम-भरत मिलन से गूंजा लाल किला
Delhi Ramlila: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालक़िला ग्राउंड में 'राम तिलक' कार्यक्रम में भगवान राम का तिलक किया और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि यह पर्व दीपावली का संदेश लेकर आया है.
लालक़िला ग्राउंड में नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित ‘राम तिलक’ कार्यक्रम में प्रभु श्रीराम जी का तिलक कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समृद्धि का आशीर्वाद मांगा.
Published at : 04 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Red Fort Ramlila DELHI NEWS REKHA GUPTA
