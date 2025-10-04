हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली में 'राम तिलक', CM रेखा गुप्ता ने मांगी समृद्धि, राम-भरत मिलन से गूंजा लाल किला

दिल्ली में 'राम तिलक', CM रेखा गुप्ता ने मांगी समृद्धि, राम-भरत मिलन से गूंजा लाल किला

Delhi Ramlila: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालक़िला ग्राउंड में 'राम तिलक' कार्यक्रम में भगवान राम का तिलक किया और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि यह पर्व दीपावली का संदेश लेकर आया है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 04 Oct 2025 07:09 PM (IST)
Delhi Ramlila: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लालक़िला ग्राउंड में 'राम तिलक' कार्यक्रम में भगवान राम का तिलक किया और समृद्धि की कामना की. उन्होंने कहा कि यह पर्व दीपावली का संदेश लेकर आया है.

लालक़िला ग्राउंड में नव श्री धार्मिक लीला समिति द्वारा आयोजित ‘राम तिलक’ कार्यक्रम में प्रभु श्रीराम जी का तिलक कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समृद्धि का आशीर्वाद मांगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राजा राम के वनवास की समाप्ति का यह पर्व हम सबके लिए दीपावली का संदेश लेकर आया है. पूरी दिल्ली दिवाली की रौनक में सराबोर है.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि जीएसटी बचत उत्सव GSTBachatUtsav और स्वदेशी अपनाने के संकल्प ने इस ‘तिलकोत्सव’ को और विशेष बनाया है
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने इस दीपावली से पहले दिल्लीवासियों को 1,600 करोड़ रुपये के जीएसटी रिफंड देने की घोषणा की थी, जिसमें से 800 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया जा चुका है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिवाली का यह उत्सव सुख, समृद्धि और सम्पन्नता लाए. प्रभु श्रीराम का दिव्य आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हर जीवन में शांति व खुशहाली का वास हो.
लीला के महामंत्री जगमोहन गोटेवाला ने बताया कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लीला का अवलोकन करने पहुंची थी, जिनका समिति के पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत कर उन्हें प्रतीक चिन्ह और प्रसाद भेंट स्वरूप दिया.
मुख्यमंत्री ने मंच पर भगवान श्रीराम का तिलक कर अपने श्रद्धाभाव व्यक्त किए. राजतिलक के उपरांत लीला में योगदान देने वाले सभी स्वयंसेवकों, संस्थाओं और कर्मचारियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया.
नव श्री धार्मिक लीला कमेटी के पदाधिकारियों ने कहा कि इस ऐतिहासिक प्रसंग ने जनमानस को धर्म, न्याय, सेवा और सदाचार के पथ पर चलने की प्रेरणा दी.
Published at : 04 Oct 2025 07:04 PM (IST)
Red Fort Ramlila DELHI NEWS REKHA GUPTA

इंडिया
मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
Embed widget