हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगपापा मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है, लड़की ने रोते हुए अपने पिता से कही दिल की बात, फिर पिता ने जो किया- वीडियो वायरल

पापा मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है, लड़की ने रोते हुए अपने पिता से कही दिल की बात, फिर पिता ने जो किया- वीडियो वायरल

लड़की अपने पिता को अपने 11 साल पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए रो पड़ी और इच्छा बस एक थी कि किसी तरह बस पापा मान जाएं. लेकिन पिता ने इसके बाद जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 17 Dec 2025 06:07 PM (IST)
"जो लब इजहार कर पाएं तो दिल का काम हो जाए, ये आंखें अब करें क्या क्या इन्हें आराम हो जाए" अशरफ जहांगीर का ये शेर तो आपने सुना ही होगा. इसी शेर को सच करती दिखाई दी एक लड़की जिसने अपने प्यार का इजहार तो किया लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से नहीं बल्कि अपने पिता से. जी हां, लड़की अपने पिता को अपने 11 साल पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हुए रो पड़ी और इच्छा बस एक थी कि किसी तरह बस पापा मान जाएं. लेकिन पिता ने इसके बाद जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया.

पिता को अपने प्यार के बारे में बताते हुए रो पड़ी बेटी

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़की कमरे में अपने मां बाप के साथ बैठी है और वो झिझकते हुए कुछ कहना चाहती है. बेड पर बैठे पिता का हाथ पकड़ अपना सिर उनकी गोद में रखती गोद में रखती है और अपने दिल की बात कहने लगती है. पिता भी अपनी बेटी का साहस बढ़ाते हैं और उसे कहते हैं कि बोलो आपको क्या कहना है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dre STy (@driiiishtiiii)

इस पर बेटी कहती है कि "पापा मेरा 11 साल से बॉयफ्रेंड है और अब वक्त आ गया है कि आपको बता दिया जाए." इस पर पिता कहते हैं कि "वक्त तो सभी का आना है आपका भी आ गया है, ये तो काफी खुशी की बात है. इसमें डरना क्या कैसा? आप बताइए और कोई बात है?" इसके बाद लड़की कहती है कि और कोई बात नहीं है बस आपको बताना था. मैं उस लड़के को 11 साल से जानती हूं और मम्मी पिछले 10 साल से.

पिता के जवाब ने जीता लोगों का दिल

इसके बाद पिता कहते हैं कि लड़का अगर अच्छा है गलत नहीं है तो हमें क्या दिक्कत है. हमें तो बस दाल रोटी मिलती रहे बाकी जो है वो सब आप दोनों का ही तो है. जिसके बाद लड़की इमोशनल हो जाती है और पिता की गोद में सिर रखकर रोने लगती है. पिता और बेटी की ये अनोखी बातचीत और इमोशनल जुड़ाव अब पूरे इंटरनेट को भावुक कर रहा है. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसे लेकर अब यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स कर रहे पिता को सलाम

वीडियो को driiiishtiiii नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...सलाम है सर आपको, आप जैसी सोच बहुत कम लोगों की होती है. एक और यूजर ने लिखा...आपके जैसे पिता को सलाम है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...जहां प्यार हो और पहचान हो वहीं रिश्ता करना चाहिए, अंकल ने एक दम ठीक किया.

Published at : 17 Dec 2025 06:07 PM (IST)
