दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम

दुर्गा पूजा कमेटी के एडवाइजर कमल बनर्जी ने बताया कि 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तभी हमारे पूर्वज इस पूजा की नींव लेकर यहां आए. यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाली संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास था. आज भी यह परंपरा लोगों को डिजिटल दुनिया से दूर ले जाकर सामूहिकता और संस्कृति से जोड़ने का काम करती है.