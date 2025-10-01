एक्सप्लोरर
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम
Durga Puja 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुर्गापूजा पर लो तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गापूजा में वाराणसी से बुद्ध के निर्वाण तक, शांति की खोज की झलक दिख रही है.
(दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम)
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 01 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Tags :Durga Puja DELHI NEWS Dussehra 2025
दिल्ली NCR
10 Photos
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम
दिल्ली NCR
8 Photos
दिल्ली की रामलीला में वनवास के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावविभोर, भजन संध्या ने बांधा समां
दिल्ली NCR
7 Photos
दिल्ली में जीवंत हुई त्रेता युग की रामलीला, राक्षस वध और राम जन्म का अद्भुद मंचन
दिल्ली NCR
7 Photos
विवाद के बाद रामलीला से पूनम पांडे बाहर होंगी या बदलेगा किरदार? मंगलवार का इंतजार
दिल्ली NCR
9 Photos
कहीं डांडिया तो कहीं माता के दर्शन को उमड़ी भीड़! दिल्ली में नवरात्र के कई रंग, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
9 Photos
हंसते, मुस्कुराते, हाथ मिलाते...उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से यूं मिले जगदीप धनखड़, देखें तस्वीरें
दिल्ली NCR
7 Photos
मॉडल से कम नहीं DU की ये छात्र नेता! NSUI ने DUSU में बनाया उम्मीदवार, देखें तस्वीरें
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
75 साल के संगरू ने 35 साल की महिला से की शादी, फिर सुहागरात के अगले दिन ही हुई मौत
इंडिया
तेजस्वी, नीतीश या PK? किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहता है बिहार, ताजा सर्वे में खुला राज, आंकड़ों पर नहीं होगा यकीन
क्रिकेट
एशियाई चैंपियन टीम इंडिया ने जमकर किया अभ्यास, कल वेस्टइंडीज से है पहला टेस्ट; देखें किस-किस ने बहाया पसीना
Advertisement
दिल्ली NCR
10 Photos
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम
दिल्ली NCR
8 Photos
दिल्ली की रामलीला में वनवास के प्रसंगों ने दर्शकों को किया भावविभोर, भजन संध्या ने बांधा समां
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion