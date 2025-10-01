हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में 'शक्ति से शांति तक' की थीम

दिल्ली: 112 वर्षों से जीवित परंपरा, तिमारपुर-सिविल लाइंस दुर्गा पूजा में ‘शक्ति से शांति तक’ की थीम

Durga Puja 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुर्गापूजा पर लो तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गापूजा में वाराणसी से बुद्ध के निर्वाण तक, शांति की खोज की झलक दिख रही है.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 01 Oct 2025 06:57 PM (IST)

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 01 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Durga Puja 2025: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दुर्गापूजा पर लो तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गापूजा में वाराणसी से बुद्ध के निर्वाण तक, शांति की खोज की झलक दिख रही है.

(दिल्ली में दुर्गा पूजा की धूम)

दिल्ली की तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गा पूजा कमेटी पिछले 112 वर्षों से सिर्फ़ पूजा का नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जुड़ाव का उत्सव मना रही है.
दिल्ली की तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गा पूजा कमेटी पिछले 112 वर्षों से सिर्फ़ पूजा का नहीं, बल्कि संस्कृति, आस्था और सामुदायिक जुड़ाव का उत्सव मना रही है.
इस बार की थीम ‘शक्ति से शांति तक’ है, जिसमें शिव के तांडव और बुद्ध के अनुशासन को जोड़कर यह संदेश दिया गया है कि आंतरिक शांति तभी मिलती है जब हम सशक्त होते हैं.
इस बार की थीम ‘शक्ति से शांति तक’ है, जिसमें शिव के तांडव और बुद्ध के अनुशासन को जोड़कर यह संदेश दिया गया है कि आंतरिक शांति तभी मिलती है जब हम सशक्त होते हैं.
तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गापूजा में वाराणसी से बुद्ध के निर्वाण तक, शांति की खोज की झलक दिख रही है. एक ओर शिव का तांडव विनाश के बाद सृजन का प्रतीक है, तो दूसरी ओर बुद्ध का धैर्य संघर्षों के बाद शांति की ओर मार्ग दिखाता है. यही द्वंद्व और सामंजस्य इस वर्ष की पूजा की मूल प्रेरणा बना है.
तिमारपुर और सिविल लाइंस दुर्गापूजा में वाराणसी से बुद्ध के निर्वाण तक, शांति की खोज की झलक दिख रही है. एक ओर शिव का तांडव विनाश के बाद सृजन का प्रतीक है, तो दूसरी ओर बुद्ध का धैर्य संघर्षों के बाद शांति की ओर मार्ग दिखाता है. यही द्वंद्व और सामंजस्य इस वर्ष की पूजा की मूल प्रेरणा बना है.
दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है. यहां बंगाल से कलाकार आते हैं, मूर्ति-निर्माण होता है.
दुर्गा पूजा की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सांस्कृतिक उत्सव भी है. यहां बंगाल से कलाकार आते हैं, मूर्ति-निर्माण होता है.
दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बच्चे भी माता के रथ को खींचकर विसर्जन में हिस्सा लेते हैं. यह दृश्य परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रतीक है.
दुर्गा पूजा के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और बच्चे भी माता के रथ को खींचकर विसर्जन में हिस्सा लेते हैं. यह दृश्य परंपरा को नई पीढ़ी से जोड़ने का प्रतीक है.
मूर्ति निर्माण की शुरुआत पूजा से ढाई महीने पहले ही हो जाती है. बीते 20 वर्षों में तिमारपुर पूजा की मूर्तियां कई बार पहला स्थान जीत चुकी हैं. पिछली बार तो यह मूर्ति पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रही और नारायणी नमस्तुते संस्था ने इसे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का पुरस्कार दिया.
मूर्ति निर्माण की शुरुआत पूजा से ढाई महीने पहले ही हो जाती है. बीते 20 वर्षों में तिमारपुर पूजा की मूर्तियां कई बार पहला स्थान जीत चुकी हैं. पिछली बार तो यह मूर्ति पूरे भारत में दूसरे स्थान पर रही और नारायणी नमस्तुते संस्था ने इसे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति का पुरस्कार दिया.
पूजा स्थल पर 8-10 खाने के स्टॉल सजते हैं, जहां स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं. इस उत्सव को सफल बनाने में रिलायंस और फ्रैंको जैसी बड़ी कंपनियाँ भी स्पॉन्सर के रूप में योगदान देती हैं.
पूजा स्थल पर 8-10 खाने के स्टॉल सजते हैं, जहां स्वादिष्ट व्यंजन लोगों को आकर्षित करते हैं. इस उत्सव को सफल बनाने में रिलायंस और फ्रैंको जैसी बड़ी कंपनियाँ भी स्पॉन्सर के रूप में योगदान देती हैं.
दुर्गा पूजा कमेटी के एडवाइजर कमल बनर्जी ने बताया कि 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तभी हमारे पूर्वज इस पूजा की नींव लेकर यहां आए. यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाली संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास था. आज भी यह परंपरा लोगों को डिजिटल दुनिया से दूर ले जाकर सामूहिकता और संस्कृति से जोड़ने का काम करती है.
दुर्गा पूजा कमेटी के एडवाइजर कमल बनर्जी ने बताया कि 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी, तभी हमारे पूर्वज इस पूजा की नींव लेकर यहां आए. यह आयोजन स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाली संस्कृति को जीवित रखने का प्रयास था. आज भी यह परंपरा लोगों को डिजिटल दुनिया से दूर ले जाकर सामूहिकता और संस्कृति से जोड़ने का काम करती है.
तिमारपुर और सिविल लाइंस की यह पूजा सिर्फ़ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हर साल नई यादें और मूल्य गढ़ने वाली जीवित परंपरा है.
तिमारपुर और सिविल लाइंस की यह पूजा सिर्फ़ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि हर साल नई यादें और मूल्य गढ़ने वाली जीवित परंपरा है.
इस बार दुर्गा पूजा का संदेश स्पष्ट है, शक्ति तभी सार्थक है, जब वह अनुशासन, करुणा और संतुलन के साथ शांति की राह दिखाए.
इस बार दुर्गा पूजा का संदेश स्पष्ट है, शक्ति तभी सार्थक है, जब वह अनुशासन, करुणा और संतुलन के साथ शांति की राह दिखाए.
Published at : 01 Oct 2025 06:57 PM (IST)
Durga Puja DELHI NEWS Dussehra 2025

Embed widget