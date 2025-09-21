लाल किले की रामलीला में AI का तड़का, तकनीक से जीवंत होगा रामायण का हर दृश्य

युवाओं और बच्चों को जोड़ने के लिए इस बार विशेष पहल की गई है. बच्चों के लिए रामायण क्विज कांटेस्ट रखा जाएगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे. हर वर्ष की तरह भव्य राम दरबार भी सजाया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक लाइव और यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए कार्यक्रमों को और अधिक दर्शकों तक पहुँचाया जाएगा. साथ ही, प्रतिदिन की झलकियों और वीडियो को साझा करने के लिए विशेष व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया जाएगा. समिति ने बताया कि इस वर्ष की रामलीला में कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति भी रहेगी. इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मंत्री और कई देशों के राजदूत शामिल होंगे.