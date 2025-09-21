एक्सप्लोरर
लाल किले की रामलीला में AI का तड़का, तकनीक से जीवंत होगा रामायण का हर दृश्य
Delhi Ramlila: लाल किले पर 1958 से मंचित रामलीला इस बार AI तकनीक से सजेगी, जो दृश्यों को जीवंत करेगी। नए प्रसंग, चार मंजिला मंच, और रंगारंग कार्यक्रम होंगे.
लाल किले के सामने 1958 से लगातार मंचित होने वाली नव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजीकृत) की रामलीला इस वर्ष और भी भव्य और यादगार बनने जा रही है. इस बार पहली बार मंचन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग किया जाएगा. वॉयस मॉड्यूलेशन, लाइट और साउंड इफेक्ट्स को AI तकनीक से सजाया जाएगा, जिससे रामायण के हर दृश्य को और अधिक वास्तविक एवं प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा.
Published at : 21 Sep 2025 06:28 PM (IST)
Tags :Red Fort Ramlila DELHI NEWS
