लाल किले की रामलीला में AI का तड़का, तकनीक से जीवंत होगा रामायण का हर दृश्य

Delhi Ramlila: लाल किले पर 1958 से मंचित रामलीला इस बार AI तकनीक से सजेगी, जो दृश्यों को जीवंत करेगी। नए प्रसंग, चार मंजिला मंच, और रंगारंग कार्यक्रम होंगे.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 21 Sep 2025 06:28 PM (IST)
लाल किले के सामने 1958 से लगातार मंचित होने वाली नव श्री धार्मिक लीला कमेटी (पंजीकृत) की रामलीला इस वर्ष और भी भव्य और यादगार बनने जा रही है. इस बार पहली बार मंचन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का प्रयोग किया जाएगा. वॉयस मॉड्यूलेशन, लाइट और साउंड इफेक्ट्स को AI तकनीक से सजाया जाएगा, जिससे रामायण के हर दृश्य को और अधिक वास्तविक एवं प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा.

समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि इस बार दर्शकों को तकनीक और परंपरा का अनोखा मेल देखने को मिलेगा. विशाल LED स्क्रीन पर रामायण के प्रमुख प्रसंगों का सीधा प्रसारण होगा. वहीं, सीता स्वयंवर का दृश्य खास हाइड्रोलिक मंच और रंग-बिरंगी आतिशबाजी के बीच साकार किया जाएगा. रावण-जटायु का हवाई युद्ध, मायावी राक्षसों का संहार और भगवान राम द्वारा अग्निबाण-वर्षा जैसे प्रसंग हाई-टेक तकनीक की मदद से जीवंत बनाए जाएंगे.
हर वर्ष की तरह इस बार भी रामायण के कई प्रमुख प्रसंग मंचित होंगे, लेकिन खास बात यह है कि कुछ नए और अनसुने प्रसंग भी पहली बार दर्शकों के सामने आएंगे. इनमें सुपर्णखा का प्रतिशोध, कैकई का चरित्र, सीता जी की अग्नि से उत्पत्ति और भगवान राम के अवतार का कारण जैसे प्रसंग शामिल हैं. विशेष रूप से सुपर्णखा का प्रतिशोध ऐसा दृश्य होगा, जिसे अब तक किसी रामलीला में प्रस्तुत नहीं किया गया.
इस बार का मंच भी अपने आप में खास होगा. फिल्मों और टीवी धारावाहिकों के नामी सेट डिजाइनरों ने इसे चार मंजिला स्वरूप में तैयार किया है. हर दिन मंच को नए रूप और नई सजावट के साथ प्रस्तुत किया जाएगा. दर्शकों के लिए ऑपरेशन सिंदूर थीम सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है, जहां रामभक्त यादगार तस्वीरें ले सकेंगे. सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के तहत CCTV कैमरे और विशेष सुरक्षा मचान लगाए गए हैं. दिल्ली पुलिस की कड़ी निगरानी के साथ ही सुव्यवस्थित पार्किंग और ए.सी. फूड कोर्ट “अवध बाजार” भी दर्शकों की सुविधा बढ़ाएंगे. मंच पर अत्याधुनिक स्मोक मशीन, हाई-टेक साउंड सिस्टम और LED लाइटिंग का भी उपयोग होगा.
रामलीला की शुरुआत गणेश पूजन से होगी. 24 सितंबर को प्रख्यात कवियों का हास्य कवि सम्मेलन, 26 सितंबर को गायक पीयूष कैलाशा की भजन संध्या और दशहरा के दिन प्रसिद्ध गायक अजय भाई की भजन संध्या माहौल को भक्तिमय बना देगी. वहीं, शाही ठाट-बाट के साथ राम बारात निकाली जाएगी, जिसमें हाथी, घोड़े, बैंड-बाजे और शाही शृंगार देखने को मिलेगा.
दर्शक चारों भाइयों के विवाह के भव्य मंचन और लक्ष्मण-रावण संवाद के भावनात्मक रंग से भी रुबरु हो पाएंगे. नवमी के दिन रावण का विकराल और मायावी रूप प्रस्तुत होगा, जिसमें दस सिरों का अद्भुत दृश्य दर्शकों को चौंका देगा. इसी मंचन में भगवान शिव और माँ काली का रौद्र नृत्य भी दिखाया जाएगा. जबकि अष्टमी पर माता की भव्य चौकी का आयोजन होगा.
युवाओं और बच्चों को जोड़ने के लिए इस बार विशेष पहल की गई है. बच्चों के लिए रामायण क्विज कांटेस्ट रखा जाएगा, जिसमें विजेताओं को पुरस्कार दिए जाएंगे. हर वर्ष की तरह भव्य राम दरबार भी सजाया जाएगा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक लाइव और यूट्यूब स्ट्रीमिंग के जरिए कार्यक्रमों को और अधिक दर्शकों तक पहुँचाया जाएगा. साथ ही, प्रतिदिन की झलकियों और वीडियो को साझा करने के लिए विशेष व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया जाएगा. समिति ने बताया कि इस वर्ष की रामलीला में कई गणमान्य हस्तियों की उपस्थिति भी रहेगी. इसमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, केंद्रीय मंत्री, दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री, विभिन्न राज्यों के मंत्री और कई देशों के राजदूत शामिल होंगे.
Published at : 21 Sep 2025 06:28 PM (IST)
