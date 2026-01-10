जंगलों में जब शिकार को देखकर मौत की आहट होती है तो मरने वाले के मन में पहली तस्वीर किंग कोबरा की आती है. किंग कोबरा एक ऐसा सांप जो अगर किसी को काट ले तो फिर उसकी मंजिल या तो कब्र होती है या फिर श्मशान. ऐसा ही एक वीडियो किंग कोबरा का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें रेस्क्यू करने आए शख्स पर इस खूंखार रेप्टाइल ने जानलेवा हमला कर दिया और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर कोई भी कांप उठेगा.

किंग कोबरा को रेस्क्यू करने पहुंचे शख्स पर हुआ हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के किसी गांव में किंग कोबरा अचानक निकल आता है. भीड़ जमा होती है और हर तरफ खौफ फैल जाता है. जिसके बाद रेस्क्यू करने वाली टीम को बुलाया जाता है. घर में रखे सामानों को हटाकर जब दीवार के पीछे छिपे शिकारी को देखा जाता है तो वो घात लगाए बस इंतजार ही कर रहा होता है कि हमला करे. ये शिकारी किंग कोबरा होता है जिसकी एक बाइट में इंसान पानी तक नहीं मांगता. वीडियो में साफ दिख रहा है कि जैसे ही रेस्क्यूअर कोबरा के पास जाता है कोबरा उछलकर उस रेस्क्यूअर पर जानलेवा हमला कर देता है. हालांकि रेस्क्यूअर हमले से बाल बाल बच जाता है.

लोगों का लगा जमावड़ा, सबके सामने किंग कोबरा ने पिया पानी

इसके बाद किंग कोबरा को पकड़कर खुले मैदान में लाया जाता है जहां इस जानलेवा शिकारी को देखने के लिए लोगों का जमावड़ा लग जाता है. इसके बाद किंग कोबरा को पानी पिलाया जाता है और सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाता है. आपको बता दें कि किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में शुमार है और अगर किसी को काट ले तो उसका बच पाना लगभग नामुमकिन होता है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है जिसे लेकर लोग तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

यूजर्स भी रह गए हैरान

वीडियो को Murliwale Hausla नाम के यूट्यूब चैनल से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इसके काटने के बाद ज्यादा कुछ नहीं होता, बस जान चली जाती है. एक और यूजर ने लिखा...भाई ध्यान से, कहीं काट ना ले. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...किंग कोबरा काफी शांत होता है, लेकिन जब काटता है तो जान ही जाती है.

