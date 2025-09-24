एक्सप्लोरर
दिल्ली में जीवंत हुई त्रेता युग की रामलीला, राक्षस वध और राम जन्म का अद्भुत मंचन
Delhi Ramleela: दिल्ली में नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में राक्षस उत्पात, देवताओं की प्रार्थना, राम जन्म, गुरुकुल शिक्षा और ताड़का वध जैसे प्रसंगों का जीवंत मंचन हुआ.
त्रेता युग में जन्मे प्रभु श्री राम का जीवन और उनकी लीलाएं अमर गाथा का रूप ले चुकी है और उनके जीवन पर आधारित रामलीला केवल कथा नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का एक उत्सव है. जिसका लुत्फ़ हर साल नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को उठाने का अवसर प्राप्त होता है.
Published at : 24 Sep 2025 03:39 PM (IST)
