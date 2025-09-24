गुरुकुल से यज्ञ भूमि की यात्रा के दौरान ताड़का, मारीच और सुबाहु वध का रोमांचक मंचन हुआ. वीरता और पराक्रम से भरे इस दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और मंच पर उत्साह की लहर दौड़ गई. दिन का अंतिम और अत्यंत रोचक प्रसंग रहा रावण का प्रथम साक्षात्कार. इस दृश्य ने कथा में रहस्य और रोमांच का नया रंग भरा और दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया.