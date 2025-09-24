हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीदिल्ली NCRदिल्ली में जीवंत हुई त्रेता युग की रामलीला, राक्षस वध और राम जन्म का अद्भुत मंचन

दिल्ली में जीवंत हुई त्रेता युग की रामलीला, राक्षस वध और राम जन्म का अद्भुत मंचन

Delhi Ramleela: दिल्ली में नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में राक्षस उत्पात, देवताओं की प्रार्थना, राम जन्म, गुरुकुल शिक्षा और ताड़का वध जैसे प्रसंगों का जीवंत मंचन हुआ.

By : अभिषेक नयन, दिल्ली  | Updated at : 24 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Delhi Ramleela: दिल्ली में नव श्री धार्मिक लीला कमेटी की रामलीला में राक्षस उत्पात, देवताओं की प्रार्थना, राम जन्म, गुरुकुल शिक्षा और ताड़का वध जैसे प्रसंगों का जीवंत मंचन हुआ.

त्रेता युग में जन्मे प्रभु श्री राम का जीवन और उनकी लीलाएं अमर गाथा का रूप ले चुकी है और उनके जीवन पर आधारित रामलीला केवल कथा नहीं बल्कि आस्था और संस्कृति का एक उत्सव है. जिसका लुत्फ़ हर साल नवरात्रि के दौरान श्रद्धालुओं को उठाने का अवसर प्राप्त होता है.

1/7
यूं तो दिल्ली समेत देश भर में कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन दिल्ली के नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला मंचन ने मंगलवार की शाम को दर्शकों को ऐसा अद्भुत अनुभव कराया मानो वे स्वयं त्रेतायुग के जीवंत प्रसंगों का साक्षात् अनुभव कर रहे हों.
यूं तो दिल्ली समेत देश भर में कई स्थानों पर रामलीला का आयोजन किया जाता है, लेकिन दिल्ली के नव श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित भव्य रामलीला मंचन ने मंगलवार की शाम को दर्शकों को ऐसा अद्भुत अनुभव कराया मानो वे स्वयं त्रेतायुग के जीवंत प्रसंगों का साक्षात् अनुभव कर रहे हों.
2/7
मंचन की शुरुआत राक्षस उत्पात के दृश्य से हुई. इसमें आसुरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर किए जा रहे अत्याचार का सशक्त चित्रण किया गया. इस प्रसंग ने दर्शकों को त्राहि-त्राहि करती धरती की वेदना और उस समय की भयावह परिस्थितियों का आभास कराया.
मंचन की शुरुआत राक्षस उत्पात के दृश्य से हुई. इसमें आसुरी शक्तियों द्वारा पृथ्वी पर किए जा रहे अत्याचार का सशक्त चित्रण किया गया. इस प्रसंग ने दर्शकों को त्राहि-त्राहि करती धरती की वेदना और उस समय की भयावह परिस्थितियों का आभास कराया.
3/7
इसके उपरांत मंच पर देवताओं की भगवान विष्णु से की गई हृदयस्पर्शी प्रार्थना का प्रदर्शन हुआ. देवताओं ने प्रभु से अवतार लेने और राक्षसों के विनाश का आग्रह किया. इस प्रसंग ने रामावतार के उद्देश्य को और भी सजीव बना दिया.
इसके उपरांत मंच पर देवताओं की भगवान विष्णु से की गई हृदयस्पर्शी प्रार्थना का प्रदर्शन हुआ. देवताओं ने प्रभु से अवतार लेने और राक्षसों के विनाश का आग्रह किया. इस प्रसंग ने रामावतार के उद्देश्य को और भी सजीव बना दिया.
4/7
दर्शकों ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दिव्य जन्म का अनुपम दृश्य देखा. मंच पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बालक रूप श्रीराम का दर्शन करते हैं. इसके बाद नामकरण संस्कार का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया.
दर्शकों ने अयोध्या में प्रभु श्रीराम के दिव्य जन्म का अनुपम दृश्य देखा. मंच पर भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बालक रूप श्रीराम का दर्शन करते हैं. इसके बाद नामकरण संस्कार का भावपूर्ण मंचन किया गया, जिसमें उपस्थित श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया.
5/7
कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रीराम के गुरुकुल प्रस्थान और ऋषि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ की रक्षा हेतु राम-लक्ष्मण को मांगने का प्रसंग मंचित हुआ. यह दृश्य मार्मिक होने के साथ प्रेरणादायक भी रहा.
कथा को आगे बढ़ाते हुए श्रीराम के गुरुकुल प्रस्थान और ऋषि विश्वामित्र द्वारा यज्ञ की रक्षा हेतु राम-लक्ष्मण को मांगने का प्रसंग मंचित हुआ. यह दृश्य मार्मिक होने के साथ प्रेरणादायक भी रहा.
6/7
गुरुकुल से यज्ञ भूमि की यात्रा के दौरान ताड़का, मारीच और सुबाहु वध का रोमांचक मंचन हुआ. वीरता और पराक्रम से भरे इस दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और मंच पर उत्साह की लहर दौड़ गई. दिन का अंतिम और अत्यंत रोचक प्रसंग रहा रावण का प्रथम साक्षात्कार. इस दृश्य ने कथा में रहस्य और रोमांच का नया रंग भरा और दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया.
गुरुकुल से यज्ञ भूमि की यात्रा के दौरान ताड़का, मारीच और सुबाहु वध का रोमांचक मंचन हुआ. वीरता और पराक्रम से भरे इस दृश्य ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया और मंच पर उत्साह की लहर दौड़ गई. दिन का अंतिम और अत्यंत रोचक प्रसंग रहा रावण का प्रथम साक्षात्कार. इस दृश्य ने कथा में रहस्य और रोमांच का नया रंग भरा और दर्शकों की जिज्ञासा को और बढ़ा दिया.
7/7
भव्य मंच सज्जा, प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संयोजन तथा कलाकारों का प्रभावशाली अभिनय दर्शकों को त्रेता युग की अनुभूति करता रहा. समिति के प्रधान हरि चंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी दिनों में रामलीला और भी रोचक एवं दिव्य रूप में प्रस्तुत की जाएगी.
भव्य मंच सज्जा, प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संयोजन तथा कलाकारों का प्रभावशाली अभिनय दर्शकों को त्रेता युग की अनुभूति करता रहा. समिति के प्रधान हरि चंद अग्रवाल ने बताया कि आगामी दिनों में रामलीला और भी रोचक एवं दिव्य रूप में प्रस्तुत की जाएगी.
Published at : 24 Sep 2025 03:39 PM (IST)
Tags :
Ramleela DELHI NEWS

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget