हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?

दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति, जानें इनमें सबसे रईस कौन?

दुनिया के अधिकांश अरबपति जहां 50 से 79 साल की उम्र के बीच हैं, वहीं 2025 में 30 साल से कम उम्र के 21 युवा फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 24 Dec 2025 07:00 AM (IST)
आज की दुनिया में जब ज्यादातर लोग अपनी पढ़ाई पूरी करने, नौकरी खोजने या करियर बनाने में व्यस्त रहते हैं, वहीं कुछ ऐसे युवा भी हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में अरबों डॉलर की संपत्ति हासिल कर ली है. यह जानकर हैरानी होती है कि दुनिया के ज्यादातर अरबपति जहां 50 से 79 साल की उम्र के बीच हैं, वहीं 2025 में 30 साल से कम उम्र के 21 युवा फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में शामिल हुए हैं.

इन युवा अरबपतियों की कहानी इसलिए भी खास है क्योंकि इनमें से ज्यादातर ने यह दौलत अपने परिवार के बिजनेस से विरासत में पाई है, जबकि कुछ गिने-चुने युवा ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और नई सोच से खुद का साम्राज्य खड़ा किया है. 

दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कितने अरबपति?

2025 में दुनिया में 30 साल से कम उम्र के कुल 21 अरबपति हैं. जिसमें 30 साल से कम उम्र के अरबपतियों की सूची में यूरोप सबसे आगे है. इस लिस्ट में कुल 15 युवा अरबपति यूरोप से हैं. जर्मनी इस सूची में सबसे आगे है. जर्मनी से शामिल प्रमुख नाम जोहान्स वॉन बाउम्बाच, फ्रांज वॉन बाउम्बाच, केविन डेविड लेहमैन (ड्रगस्टोर चेन के उत्तराधिकारी) और सोफी लुईस फीलमैन (फीलमैन ग्रुप). इसके अलावा इटली से डेल वेकियो परिवार के तीन युवा सदस्य इस सूची में हैं, जिन्हें दुनिया की सबसे बड़ी आईवियर कंपनी EssilorLuxottica का हिस्सा विरासत में मिला है. वहीं दक्षिण कोरिया में ऑनलाइन गेमिंग कंपनी नेक्सॉन से जुड़े दो भाई-बहन शामिल हैं. ब्राजील के इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी WEG से जुड़ी एक युवा अरबपति है. 

इनमें सबसे रईस कौन?

2025 की फोर्ब्स अरबपति सूची के अनुसार, जर्मनी के जोहान्स वॉन बाउम्बाच दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं. उनकी उम्र सिर्फ 19 साल है और उनकी कुल संपत्ति करीब 5.4 बिलियन डॉलर बताई जाती है. वे जर्मनी की मशहूर दवा कंपनी बोएह्रिंगर इंगेलहाइम के उत्तराधिकारी हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी निजी स्वामित्व वाली फार्मा कंपनियों में से एक है.

30 साल से कम उम्र के सबसे अमीर युवा अरबपति

2025 में 30 साल से कम उम्र के युवा अरबपतियों में सबसे कम उम्र के जर्मनी के जोहान्स वॉन बाउम्बाच (19 साल, $5.4 बिलियन) हैं, जबकि इटली के क्लेमेंटे डेल वेकियो (20 साल, $6.1 बिलियन) और लूका डेल वेकियो (23 साल, $6.1 बिलियन) सबसे अमीर हैं, इस सूची में ब्राजील की लिविया वोग्ट डी असिस (20 साल, $1.1 बिलियन), दक्षिण कोरिया के किम जंग-यून (21 साल, $1.3 बिलियन) और किम जंग-मिन (23 साल, $1.3 बिलियन), जर्मनी के केविन डेविड लेहमैन (22 साल, $3.4 बिलियन) और फ्रांज वॉन बाउम्बाच (23 साल, $5.4 बिलियन),  फ्रांस के रेमी डसॉल्ट (24 साल, $2.6 बिलियन) भी शामिल है. इन युवा अरबपतियों की संपत्ति मुख्य रूप से पारिवारिक व्यवसाय और विरासत से आई है, हालांकि कुछ ने तकनीकी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से खुद की दौलत बनाई है

यह भी पढ़ें: गर्मी और ह्यूडिटी घट जाएगी बच्चों की लंबाई, जानें 2050 तक कितने होंगे बौने?

Published at : 24 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Forbes List 2025 Billionaires Under 30 Young Billionaires Richest Billionaires
