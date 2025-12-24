एक्सप्लोरर
Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल
नींबू से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं. यह हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. एक शोध के अनुसार नींबू के छिलके भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं.
हम सभी को नींबू से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स का पता है. जब भी हम नींबू को निचोड़ते हैं तो हम उसके ऊपरी भाग को फेंक देते हैं. आपको जानकार हैरानी होएगी की नींबू की ऊपरी सतह को रखना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
1/6
2/6
Published at : 24 Dec 2025 07:02 AM (IST)
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
श्रीहरिकोटा से होगी ऐतिहासिक लॉन्चिंग, ISRO अंतरिक्ष में भेजेगा अमेरिकी ‘ब्लूबर्ड ब्लॉक-2’ सैटेलाइट
क्रिकेट
महज 21 साल की उम्र में शेफाली वर्मा ने टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रचा इतिहास, बनाया ये खास रिकॉर्ड
टेलीविजन
परी को होगा अपनी गलती का एहसास, दूर होकर भी तुलसी ने किया नॉयना का जीना हराम
दिल्ली NCR
'भारत में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ...', जामिया के एग्जाम में विवादित सवाल, प्रोफेसर सस्पेंड
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion