हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थLemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल

Lemon Peel Benefits: नींबू के छिलके में भी छुपे हैं तमाम हेल्थ बेनिफिट्स, ऐसे करें अपनी डाइट में शामिल

नींबू से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं. यह हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. एक शोध के अनुसार नींबू के छिलके भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Dec 2025 07:02 AM (IST)
नींबू से हमारे शरीर को कई फायदे होते हैं. यह हमारे शरीर में कई सारी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं. एक शोध के अनुसार नींबू के छिलके भी काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

हम सभी को नींबू से मिलने वाले हेल्थ बेनिफिट्स का पता है. जब भी हम नींबू को निचोड़ते हैं तो हम उसके ऊपरी भाग को फेंक देते हैं. आपको जानकार हैरानी होएगी की नींबू की ऊपरी सतह को रखना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. आपको उसके छिलके को डायरेक्ट नहीं खाना है. आपको उसके छिलके को घिस कर सलाद, दही, मछली को खाते समय उस पर छिडक कर खाना है.
अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रकार इसको आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है. आपको उसके छिलके को डायरेक्ट नहीं खाना है. आपको उसके छिलके को घिस कर सलाद, दही, मछली को खाते समय उस पर छिडक कर खाना है.
कई बड़े विशेषज्ञों का मानना हैं कि नींबू के छिलके में विटामिन सी और फ्लेवोनोइड होता है. साथ ही इसमें सभी प्रकार के फाइबर होते हैं, जिसके कारण नींबू के छिलके से भर-भर के कैल्शियम, पौटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है.
कई बड़े विशेषज्ञों का मानना हैं कि नींबू के छिलके में विटामिन सी और फ्लेवोनोइड होता है. साथ ही इसमें सभी प्रकार के फाइबर होते हैं, जिसके कारण नींबू के छिलके से भर-भर के कैल्शियम, पौटेशियम और मैग्नीशियम मिलता है.
Published at : 24 Dec 2025 07:02 AM (IST)
