हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआदित्य धर संग यामी गौतम ने क्यों की थी इंटीमेट शादी? एक्ट्रेस ने अब बताई असल वजह, बोलीं- 'कोई फिल्मी प्रपोजल...'

Yami Gautam On Her Marriage With Aditya Dhar: यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य धर संग अपनी शादी को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि आखिर उन्होंने इंटीमेट वेडिंग क्यों की थी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 24 Dec 2025 07:10 AM (IST)
फिल्म मेकर आदित्य धर इन दिनों अपनी रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर फिल्म 'धुरंधर' की सक्सेस को खूब एंजॉय कर रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी और बॉलीवुड एक्ट्रेस यामी गौतम ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान  अपनी बेहद प्राइवेट और इंटीमेट शादी के बारे में खुलकर बात की. अभिनेत्री ने बताया कि कैसे उनका रिश्ता बिना किसी ग्रैंड फंक्शन या सिनेमैटिक मोमेंट्स के ऑर्गेनिकली पनपा.

'कोई प्रपोज़ल नहीं था'
यामी ने खुलासा किया कि 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के प्रमोशन के दौरान उनका रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत हुआ. उन्होंने 'ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे' को बताया, "कोई 'मैं तुम्हें प्रपोज़ करने जा रहा हूँ' जैसा पल या कोई फिल्मी चीज़ नहीं थी." उन्होंने आगे कहा कि यही सादगी इसे खास बनाती है. उन्होंने कहा, "हम बस इतना जानते थे कि हम शादी करना चाहते हैं. हमारे परिवार पूरी तरह सहमत थे और हमारे लिए बहुत खुश थे." उन्होंने बताया कि महामारी न भी होती, तो भी वह इसी तरह की शादी करना पसंद करतीं. एक्ट्रेस ने कहा,"मैं इसी तरह शादी करना पसंद करती... बस कुछ परिवार के सदस्य, सभी का आशीर्वाद और हमारे आसपास नेचर."

रीति-रिवाजों पर बेस्ड शादी चाहते थे
अपनी पहाड़ी शादी को डिस्क्राइब करते हुए, यामी ने बताया कि परंपराएं उन दोनों के लिए कितनी जरूरी थीं. उन्होंने कहा, “हम इसे किसी और चीज़ से ज़्यादा रीति-रिवाजों पर फोकस्ड करना चाहते थे.” उन्होंने कहा, “हमें अपनी परंपराओं, अपनी हिंदू संस्कृति से बहुत प्यार है. उस समय कही गई हर बात का एक अर्थ होता है. ” उन्होंने आगे कहा कि वह माहौल किसी आशीर्वाद जैसा था. यामी ने कहा, “मेरे लिए, बैकग्राउंड में विशाल देवदार के पेड़ों का होना,नेचर का खुले में हमें आशीर्वाद देना... हम दोनों का दिल उन पहाड़ियों में बस गया था.”

 

 
 
 
 
 
शादी में अपना मेकअप खुद किया था
यामी के लिए सबसे भावुक पलों में से एक था अपने पहनावे का चुनाव करना. उन्होंने कहा, “मेरी मां की साड़ी हमेशा मेरे पास रहती थी.” उन्होंने बताया कि वह अपनी मां की तरह ही शादी के दिन दिखना चाहती थीं. उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने सब कुछ बेहद सिंपल रखा. एक्ट्रेस ने कहा, “मैंने अपना मेकअप खुद किया. मुझे लगा था कि यह थोड़ा अजीब होगा, लेकिन यह ठीक ही हुआ. सुरिली ने मेरे बाल बनाए.”

 उसने कहा, यह मानते हुए कि उसने खुद ऐसा करने की कल्पना नहीं की थी, लेकिन उस पल में उसे यही सही लगा.  उसने अपनी नानी और ननिहाल द्वारा उपहार में दिए गए पारंपरिक रीड़ा दुपट्टे और पहाड़ी नथ के बारे में भी भी बताया. एक्ट्रेस ने कहा,“मेरी नानी ने इसे मेरे जन्म से ही संभाल कर रखा था... मैं बिल्कुल इसी तरह शादी करना चाहती थी. उस पल में मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहूंगी.”

बता दें कि यामी गौतम और आदित्य धर ने 4 जून, 2021 को हिमाचल प्रदेश में एक इंटीमेट फंक्शन में शादी की थी. इस जोड़े ने 2024 में अपने बेटे वेदाविद का वेलकम किय था.

 

Published at : 24 Dec 2025 07:10 AM (IST)
Yami Gautam Aditya Dhar Dhurandhar
