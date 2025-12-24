हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल

वजन घटाने की जिद से जाते जाते बची जान, 6 महीने तक केवल उबली सब्जियों के सेवन ने पहुंचाया अस्पताल

इस सख्त डाइट की वजह से युवती ने अपना वजन तो कम कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके शरीर पर इसके बुरे असर भी दिखने लगे. वह लगातार थकान, कमजोरी और चेहरे की रंगत बदलने जैसी समस्याओं से जूझ रही थी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Dec 2025 07:05 AM (IST)
वजन कम करने के लिए संतुलित आहार कितना जरूरी है, इसका दर्दनाक उदाहरण चीन से सामने आया है. यहां एक 25 साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने स्लिम होने की चाह में इतनी सख्त डाइट अपनाई कि उसकी जान पर बन आई. लंबे समय तक एक जैसी और बेहद कम वसा वाली डाइट लेने से वह गंभीर बीमारी का शिकार हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. अब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

6 महीने तक खाई केवल उबली सब्जियां और चिकन ब्रेस्ट

चीनी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, यह युवती पिछले करीब छह महीने से अपने खाने को सिर्फ उबले हुए चिकन ब्रेस्ट और सब्जियों तक सीमित रखे हुए थी. कभी-कभार स्वाद बदलने के लिए वह खाने में उबले आलू का छोटा सा टुकड़ा शामिल कर लेती थी. युवती ने अपनी वजन घटाने की पूरी यात्रा सोशल मीडिया पर शेयर की थी, जहां लोग उसके अनुशासन से इतने प्रभावित हुए कि उसे “आत्म-अनुशासन की देवी” तक कहने लगे.

इस सख्त डाइट की वजह से युवती ने अपना वजन तो कम कर लिया, लेकिन इसके साथ ही उसके शरीर पर इसके बुरे असर भी दिखने लगे. वह लगातार थकान, कमजोरी और चेहरे की रंगत बदलने जैसी समस्याओं से जूझ रही थी. इसके बावजूद उसने इन संकेतों को नजरअंदाज किया और अपनी डाइट जारी रखी.

अचानक बिगड़ी तबीयत, सामने आई जानलेवा बीमारी

कुछ समय बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई. उसे पेट में असहनीय दर्द होने लगा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने जो परीक्षण किए उनमें सामने आया कि उसके शरीर में सीरम एमाइलेज का स्तर सामान्य से करीब 10 गुना ज्यादा हो चुका था. एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम होता है, जो पाचन में मदद करता है और अग्न्याशय से स्रावित होता है.

डॉक्टरों ने बताया कि एंजाइम के असामान्य जमाव के कारण अग्न्याशय में सूजन आ गई, जिससे अंग खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगा. इसी वजह से युवती को तीव्र अग्नाशयशोथ (Acute Pancreatitis) हो गया, जो एक गंभीर और जानलेवा बीमारी मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: दही की प्लेट में निकला मरा हुआ चूहा, ग्राहक ने ढाबे पर ही बना लिया वीडियो; अब हो रहा वायरल

डॉक्टर्स बोले, खतरनाक साबित हो सकती है ऐसी डाइट

डॉक्टरों ने निष्कर्ष निकाला कि यह स्थिति लंबे समय तक अपनाई गई अत्यधिक कम वसा और एकतरफा डाइट की वजह से पैदा हुई. विशेषज्ञों ने साफ कहा कि केवल चिकन ब्रेस्ट और सब्जियों जैसी चीजें भले ही स्वस्थ मानी जाती हों, लेकिन वे शरीर को जरूरी सभी पोषक तत्व नहीं दे पातीं. हालांकि कहा जा रहा है कि युवती का इलाज जारी है और अभी उसकी स्थिति सामान्य हो रही है. सोशल मीडिया पर जब मामला वायरल हुआ तो यूजर्स ने भी कहा कि किसी भी एक डाइट पर बने रहना खतरनाक है, शरीर को हर पोषक तत्व की जरूरत होती है.

यह भी पढ़ें: रिजल्ट देखते हुए गीताली का वीडियो वायरल तो ट्रोल्स पड़ गए पीछे, यूजर्स ने पूछ लिया- 'तेरी भी जली क्या?'

Published at : 24 Dec 2025 07:05 AM (IST)
