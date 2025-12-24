हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रधानमंत्री बन सकती हैं प्रियंका गांधी? रॉबर्ट वाड्रा ने दे दिया चौंकाने वाला जवाब, राहुल गांधी को ट्रोल कर रही BJP

प्रधानमंत्री बन सकती हैं प्रियंका गांधी? रॉबर्ट वाड्रा ने दे दिया चौंकाने वाला जवाब, राहुल गांधी को ट्रोल कर रही BJP

Robert Vadra Priyanka Gandhi: रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कांग्रेस MP इमरान मसूद की टिप्पणी के बाद आया है. मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 24 Dec 2025 07:45 AM (IST)
कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की मांग की थी. उनके इस बयान का समर्थन रॉबर्ट वाड्रा ने भी किया है. पत्नी प्रियंका गांधी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि प्रियंका का राजनीतिक भविष्य बेहद उज्ज्वल है और आने वाले समय में बहुत से लोग उन्हें देश की प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे. उन्होंने भरोसा जताया कि यह केवल समय की बात है और ऐसा होकर रहेगा.

प्रियंका गांधी में नेतृत्व की क्षमता: रॉबर्ट वाड्रा
रॉबर्ट वाड्रा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि प्रियंका गांधी जमीनी मुद्दों को अच्छी तरह समझती हैं और लोगों की राय को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती हैं. उन्होंने कहा, 'प्रियंका देश में जिस तरह के बदलाव की जरूरत है, उसे समझती हैं. वह सिर्फ अपनी बात नहीं रखतीं, बल्कि लोगों की बात भी सुनती हैं. समय आने पर यह जरूर होगा.'

लोगों से जुड़ी बातें करती हैं प्रियंका
वाड्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी को अपने परिवार से राजनीति की गहरी समझ मिली है. उन्होंने बताया, 'प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी से बहुत कुछ सीखा है. लोग उन्हें पसंद करते हैं क्योंकि वह दिल से बोलती हैं और जरूरी मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं.'

इमरान मसूद के बयान के बाद आया समर्थन
रॉबर्ट वाड्रा का यह बयान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की टिप्पणी के बाद आया है. मसूद ने कहा था कि प्रियंका गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मजबूत प्रधानमंत्री बन सकती हैं. उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि प्रियंका गांधी ऐसे मामलों में सख्त फैसला लेतीं.

राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला
उधर, बीजेपी ने राहुल गांधी के बर्लिन में दिए गए बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है. बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब करते हैं. बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'राहुल गांधी पर अब जनता का भरोसा नहीं रहा. INDIA गठबंधन के साथी, कांग्रेस के नेता और यहां तक कि परिवार के लोग भी उन पर सवाल उठा रहे हैं.' बीजेपी के मुताबिक, इसी वजह से राहुल गांधी परेशान हैं और विदेश में ऐसे बयान दे रहे हैं.

Published at : 24 Dec 2025 07:31 AM (IST)
