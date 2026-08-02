मेरठ में माता बनी कुमाता, प्रेमी के साथ मिलकर की 6 माह के बच्चे की हत्या

उत्तर प्रदेश के मेरठ से मां के रिश्ते को कलंकित करने वाली घटना ने सभी हैरान कर दिया है, अवैध संबंध में बाना बन रहे 6 महीन के बच्चे की मां और उसके प्रेमी ने मिलकर हत्या कर दी. इसके बाद भी मां कलेजा नहीं कंपा और उसने बच्चे को नाले में ले जाकर फेंक दिया, पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

दरअसल, मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में वैशाली कॉलोनी के पास नाले से मिले छह माह के मासूम समीर का शव मिला था, पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां शबनम और उसके प्रेमी विशाल को गिरफ्तार किया है. पुलिस इस मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है.

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दोनों के प्रेम संबंध में बाधा बन रहा था मासूम

पुलिस की जांच में सामने आया कि शबनम और विशाल के बीच प्रेम प्रसंग था और मासूम को अपने रिश्ते में बाधा मानते हुए 12 जुलाई को मेरठ में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद शव को नाले में फेंक दिया. वारदात के बाद शबनम बेटे की तलाश का नाटक करती रही और परिवार को गुमराह करती रही.

पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूला जुर्म

मीडिया में अज्ञात बच्चे का शव मिलने की खबर देखने के बाद पिता इमरान ने मेरठ पहुंचकर शव की पहचान अपने बेटे समीर के रूप में की. पूछताछ में दोनों आरोपियों ने हत्या की साजिश कबूल कर ली. इमरान की तहरीर पर दर्ज जीरो एफआईआर मेरठ स्थानांतरित होने के बाद नौचंदी पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. मेरठ से सामने आई इस घटना ने एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर लोगों की सोंच किस स्तर तक पहुंच गई है.

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