हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारबिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल

बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव 2 चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

By : एबीपी यूपी डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 04:53 PM (IST)
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाला चुनाव 2 चरणों में होगा. पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी और 14 नवंबर को मतगणना होगी.

बिहार में दो चरणों में होगा चुनाव

1/7
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, राज्य में दो चरणों में मतदान होना.
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, राज्य में दो चरणों में मतदान होना.
2/7
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए बताया कि बिहार चुनाव के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर में वोटिंग होगी.
चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए बताया कि बिहार चुनाव के लिए दो चरणों में 6 और 11 नवंबर में वोटिंग होगी.
3/7
बिहार चुनाव के लिए 90712 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी, जिसमें एक पोलिंग स्टेशन पर औसत वोटर्स की संख्या 818 है.
बिहार चुनाव के लिए 90712 पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग होगी, जिसमें एक पोलिंग स्टेशन पर औसत वोटर्स की संख्या 818 है.
4/7
इसके साथ ही बिहार चुनाव में वोटिंग के लिए शहरी पोलिंग स्टेशन की संख्या 13911 और ग्रामीण पोलिंग स्टेशन की संख्या 76801 है.
इसके साथ ही बिहार चुनाव में वोटिंग के लिए शहरी पोलिंग स्टेशन की संख्या 13911 और ग्रामीण पोलिंग स्टेशन की संख्या 76801 है.
5/7
बिहार चुनाव के लिए 100 प्रतिशत पोलिंग स्टेशन पर कैमरे से निगरानी होगी.
बिहार चुनाव के लिए 100 प्रतिशत पोलिंग स्टेशन पर कैमरे से निगरानी होगी.
6/7
बिहार चुनाव के लिए 292 पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी दिव्यांग मतदान कर्मियों के पास होगी. इसके साथ ही 38 पोलिंग स्टेशन पर युवा और 1044 पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी महिला मतदान कर्मियों के पास रहेगी.
बिहार चुनाव के लिए 292 पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी दिव्यांग मतदान कर्मियों के पास होगी. इसके साथ ही 38 पोलिंग स्टेशन पर युवा और 1044 पोलिंग स्टेशन की जिम्मेदारी महिला मतदान कर्मियों के पास रहेगी.
7/7
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1350 आदर्श पोलिंग स्टेशन होंगे. बिहार चुनाव के लिए 250 पोलिंग स्टेशन पर घुड़सवार पुलिस और 197 पोलिंग स्टेशन पर बोट के जरिए नजर रखी जाएगी.
बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए 1350 आदर्श पोलिंग स्टेशन होंगे. बिहार चुनाव के लिए 250 पोलिंग स्टेशन पर घुड़सवार पुलिस और 197 पोलिंग स्टेशन पर बोट के जरिए नजर रखी जाएगी.
Published at : 06 Oct 2025 04:48 PM (IST)
Tags :
Bihar Election 2025 BIHAR VIDHAN SABHA CHUNAV 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बिहार
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
बिहार चुनाव: एक बूथ पर नहीं होंगे 1200 से ज्यादा वोटर, इस बार कितने पोलिंग स्टेशन? पूरी डिटेल
विश्व
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
अरबों का मीट बेचकर अपने कर्जे चुकाएगा पाकिस्तान? डील करने इस मुस्लिम देश पहुंच गए शहबाज शरीफ
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
बिहार
Bihar Elections 2025: बिहार कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को किया फाइनल, यहां देखें डिटेल्स
बिहार कांग्रेस ने 6 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम को किया फाइनल, यहां देखें डिटेल्स
जनरल नॉलेज
Bihar Assembly Election: आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
आचार संहिता लागू होने के बाद घर में रख सकते हैं कितना कैश, क्या है नियम?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget