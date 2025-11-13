एक्सप्लोरर
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
Anant Singh Mokama Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं. मोकामा हॉट सीट है. यहां अनंत सिंह जेडीयू से, वीणा देवी आरजेडी और जन सुराज से पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार हैं.
जेल जाने से पहले भी अनंत सिंह इस सीट से जीत का दावा करते रहे हैं. उन्होंने दावा किया था कि जनता का समर्थन उनके साथ है और विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी.
Published at : 13 Nov 2025 06:28 PM (IST)
बिहार
मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
