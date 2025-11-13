मोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबिहारमोकामा सीट: जेल में 'छोटे सरकार', नतीजों से पहले अनंत सिंह के घर भोज की तैयारी, देखें तस्वीरें

Anant Singh Mokama Election 2025: बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को आने हैं. मोकामा हॉट सीट है. यहां अनंत सिंह जेडीयू से, वीणा देवी आरजेडी और जन सुराज से पीयूष प्रियदर्शी उम्मीदवार हैं.

By : शशांक कुमार  | Updated at : 13 Nov 2025 06:29 PM (IST)
जेल जाने से पहले भी अनंत सिंह इस सीट से जीत का दावा करते रहे हैं. उन्होंने दावा किया था कि जनता का समर्थन उनके साथ है और विरोधियों की जमानत जब्त हो जाएगी.

1/9
दुलारचंद यादव के हत्या के आरोप में बेऊर जेल में बंद जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं.
2/9
उनके पटना स्थित आवास पर जश्न की तैयारी शुरू हो गई है. टेंट लगाए गए हैं. महाभोज की तैयारी चल रही है. करीब एक लाख लोगों को आमंत्रित किया गया है.
3/9
दर्जन भर चूल्हे लगातार जल रहे हैं. लाखों रसगुल्ले तैयार किए जा रहे हैं.
4/9
खाने में पूड़ी सब्जी चावल दाल इत्यादि की व्यवस्था की गई है. लोगों के रहले सोने की भी व्यवस्था की गई है.
5/9
नतीजों से पहले ही अनंत सिंह के यहां जीत की तैयारी चर्चा में है.
6/9
कई कारीगर काम में लगे हुए हैं.
7/9
समर्थकों का कहना है कि उनको झूठे मामले में फंसाया गया है. भारी वोटों से जीतने वाले हैं. मोकामा समेत बिहार भर के लोगों को आमंत्रित किया गया है. भव्य जश्न मनेगा.
8/9
बड़े-बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं. लिखा गया है 2025 से 30 फिर से नीतीश. जनता को भोज के लिए पोस्टर लगाकर भी आमंत्रित किया गया है.
9/9
मोकामा सीट पर बाहुबलियों के बीच टक्कर हुई है. आरजेडी उम्मीदवार वीणा देवी के पति सूरजभान सिंह की गिनती भी बिहार के बाहुबली नेताओं में होती है.
Published at : 13 Nov 2025 06:28 PM (IST)
