"रिश्वत लो वरना ऊपर शिकायत कर दूंगा" यूपी पुलिस से अजीब जिद पर अड़ा शख्स- वीडियो वायरल

आए दिन पुलिस विभाग से रिश्वत लेने के मामले सामने आना कोई बड़ी बात नहीं है. एसीबी की कार्रवाई हर दूसरे दिन खबरों की हेडलाइन में दिख जाती है. लेकिन सोचिए कोई रिश्वत ना लेने पर पुलिस की शिकायत कर दे तो कैसा होगा? वायरल हो रहा वीडियो यूपी पुलिस से जुड़ा है, लेकिन वजह न तो कोई विवाद है और न ही कोई हंगामा. बल्कि यह वीडियो एक ऐसी मजेदार और दिलचस्प बातचीत को दिखाता है, जिसे देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी.
यूपी पुलिस को रिश्नत देने पर अड़ा शख्स
वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि एक शख्स अपना मोबाइल फोन गुम हो जाने के बाद सीधे 112 डायल कर यूपी पुलिस को बुला लेता है. थोड़ी देर में पुलिस मौके पर पहुंचती है और उससे पूछती है कि उसने पुलिस को क्यों बुलाया है. इस पर शख्स मासूमियत से जवाब देता है कि उसका फोन गुम हो गया था, लेकिन अब मिल गया है. यह सुनकर पुलिसकर्मी हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि अब वह क्या चाहता है.
बोला, पैसा रखो वरना ऊपर शिकायत कर दूंगा
अब जो होता है, वही इस वीडियो को मजेदार बना देता है. शख्स पुलिस वालों से कहता है कि उनकी मदद के लिए वह 500 रुपये देना चाहता है. इस पर पुलिसकर्मी तुरंत जवाब देते हैं कि 112 एक निशुल्क सेवा है और पुलिस किसी भी तरह के पैसे नहीं लेती. लेकिन शख्स भी जिद पर अड़ जाता है और कहता है कि वह खुशी-खुशी पैसे दे रहा है मिठाई के लिए, रख लो. लेकिन जब पुलिस वाले लगातार मना करते हैं तो शख्स कहता है कि पैसे रख लो वरना मैं ऊपर शिकायत कर दूंगा आप लोगों की. बस यही वजह बनती है वीडियो के वायरल होने की.
यूजर्स बोले, ये तो जबरन रिश्नत दे रहा है
वीडियो को memes.himmu नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...पैसा लें तो दिक्कत, ना लें तो दिक्कत. एक और यूजर ने लिखा...ये तो जबरन रिश्वत दे रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...भाई शिकायत कर देगा, ये तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई हो गई.
