दिल्ली समेत कई राज्यों में सर्दी का सायरन! कोहरा और शीतलहर के डबल अटैक से लोग परेशान

उत्तर भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली-NCR, उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर, घना कोहरा और पहाड़ों पर बर्फबारी का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. जनवरी के पहले सप्ताह में तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिरने और कोल्ड डे की स्थिति बने रहने की चेतावनी जारी की गई है.

वहीं दिल्ली की बात की जाए तो आने वाले दिनों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है, जिसके मद्देनजर मौसम विभाग ने 4 जनवरी के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.

उत्तर और मध्य भारत में ठंड का कहर

IMD के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में बर्फीली हवाएं सक्रिय हो गई हैं. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी. बिहार और उत्तर प्रदेश में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है, जहां दिन में भी ठंड का असर महसूस होगा.

कश्मीर से ओडिशा तक घने कोहरे का अलर्ट है, जबकि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र में भी अगले तीन दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.

कोहरा और शीतलहर का डबल अटैक

मौसम विभाग ने बताया कि मैदानी इलाकों में कोहरे की चादर और शीतलहर साथ-साथ लोगों की परेशानी बढ़ाएगी. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 7 जनवरी तक, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 8 जनवरी तक रात और सुबह घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है.

पश्चिमी राजस्थान में 4 जनवरी तक और ओडिशा में 6 जनवरी तक घने कोहरे का असर रहेगा. दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्सों में 7 से 9 जनवरी के बीच दृश्यता बेहद कम हो सकती है. राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 5 से 8 जनवरी और पूर्वी हिस्सों में 4 से 8 जनवरी तक शीतलहर का प्रकोप रहने की चेतावनी दी गई है.

पहाड़ों पर बर्फबारी, बारिश और दिल्ली का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिम बंगाल के हिमालयी हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है. लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में भी हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है. बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण तमिलनाडु और असम-मेघालय में बारिश के आसार हैं. दिल्ली में आने वाले दिनों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

राजधानी में शनिवार को अधिकतम तापमान 17.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक 267 के साथ खराब श्रेणी में रहा. IMD ने चेतावनी दी है कि ठंड, कोहरा और गिरते तापमान के चलते आने वाले दिनों में जनजीवन और ज्यादा प्रभावित हो सकता है.