वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल का है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 02 Oct 2025 10:27 PM (IST)
वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले टॉप-7 बल्लेबाजों की लिस्ट में एक भी भारतीय खिलाड़ी नहीं हैं. वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट आंद्रे रसल का है.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज

1/6
वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रसेल ने अपने करियर में 56 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 130.22 के स्ट्राइक रेट से 1034 रन बनाए हैं.
वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. रसेल ने अपने करियर में 56 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 130.22 के स्ट्राइक रेट से 1034 रन बनाए हैं.
2/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दूसरे स्थान पर हैं. मैक्सवेल ने अब तक 149 मैच खेले हैं और उन्होंने 126.70 के स्ट्राइक रेट से 3990 रन बनाए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर बरमूडा के ऑलराउंडर लियोनेल कैन हैं.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दूसरे स्थान पर हैं. मैक्सवेल ने अब तक 149 मैच खेले हैं और उन्होंने 126.70 के स्ट्राइक रेट से 3990 रन बनाए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर बरमूडा के ऑलराउंडर लियोनेल कैन हैं.
3/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन चौथे स्थान पर हैं. क्लासेन ने अपने करियर में 60 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 117.05 की स्ट्राइक रेट से 1829 रन बनाए हैं.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में साउथ अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन चौथे स्थान पर हैं. क्लासेन ने अपने करियर में 60 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 117.05 की स्ट्राइक रेट से 1829 रन बनाए हैं.
4/6
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. अफरीदी ने अपने करियर में 398 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 117.00 की स्ट्राइक रेट से 8064 रन बनाए हैं.
पाकिस्तान के पूर्व ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं. अफरीदी ने अपने करियर में 398 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 117.00 की स्ट्राइक रेट से 8064 रन बनाए हैं.
5/6
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर छठे स्थान पर हैं. बटलर ने अब तक 193 मैच खेले हैं और उन्होंने 115.83 की स्ट्राइक रेट से 5412 रन बनाए हैं.
वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर छठे स्थान पर हैं. बटलर ने अब तक 193 मैच खेले हैं और उन्होंने 115.83 की स्ट्राइक रेट से 5412 रन बनाए हैं.
6/6
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. ब्रेसवेल ने अब तक 34 मैच खेले हैं और उन्होंने 115.39 की स्ट्राइक रेट से 757 रन बनाए हैं.
न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में सातवें स्थान पर हैं. ब्रेसवेल ने अब तक 34 मैच खेले हैं और उन्होंने 115.39 की स्ट्राइक रेट से 757 रन बनाए हैं.
Published at : 02 Oct 2025 10:27 PM (IST)
Andre Russell Jos Buttler Heinrich Klaasen SHAHID AFRIDI GLENN MAXWELL

