वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेजी से रन बनाने वाले 7 बल्लेबाज, स्ट्राइक रेट उड़ा देगा होश

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल दूसरे स्थान पर हैं. मैक्सवेल ने अब तक 149 मैच खेले हैं और उन्होंने 126.70 के स्ट्राइक रेट से 3990 रन बनाए हैं. वहीं तीसरे स्थान पर बरमूडा के ऑलराउंडर लियोनेल कैन हैं.