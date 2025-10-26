एक्सप्लोरर
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर घूमना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां स्टेप बाय स्टेप देखें पूरी ट्रैवल गाइड
भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. यह दिन देशवासियों को याद दिलाता है कि यह भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता कितनी जरूरी है.
भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. यह दिन देशवासियों को याद दिलाता है कि यह भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता कितनी जरूरी है. यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है. इस बार इस दिन को और भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 भी जयंती मनाई जाएगी.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 26 Oct 2025 04:15 PM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर घूमना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां स्टेप बाय स्टेप देखें पूरी ट्रैवल गाइड
ट्रैवल
7 Photos
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
ट्रैवल
7 Photos
Exclusive: वंदे भारत स्लीपर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईं सामने, देखें कैसा होगा फर्स्ट एसी कोच?
ट्रैवल
7 Photos
इन 7 हिडन हिल स्टेशनों के बारे में आपने सुना ही नहीं होगा, 90% लोग नहीं जा पाते यहां
ट्रैवल
6 Photos
ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, इन्हें देखने के लिए तरसते हैं दूसरे देशों के लोग
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
शराबी बाइकर की लापरवाह ड्राइविंग बनी कुर्नूल बस हादसे की वजह, पुलिस ने किया खुलासा
दिल्ली NCR
दिल्ली में बदले स्कूल एडमिशन के नियम, कक्षा 1 में दाखिले के लिए अब 6 साल की उम्र जरूरी
क्रिकेट
हर्षित राणा को टीम से बाहर नहीं करेंगे शुभमन गिल, लेकिन लगाई एक शर्त; बयान आप सबके उड़ा देगा होश
विश्व
रेयर अर्थ मिनरल्स, टिकटॉक और ट्रेड... ट्रंप-जिनपिंग की मीटिंग में सुलझेगा टैरिफ का मसला?
Advertisement
ट्रैवल
7 Photos
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर घूमना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां स्टेप बाय स्टेप देखें पूरी ट्रैवल गाइड
ट्रैवल
7 Photos
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion