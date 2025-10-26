सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में 562 रियासतों को एकजुट किया और आधुन‍िक भारत की नींव रखी. उनके नेतृत्व और देशभक्ति के कारण ही उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है. ऐसे में उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा का अनुभव ले सकते हैं.