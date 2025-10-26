हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
By : कविता गाडरी  | Updated at : 26 Oct 2025 04:15 PM (IST)
भारत में हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है. यह दिन देशवासियों को याद दिलाता है कि यह भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता कितनी जरूरी है. यह दिन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है. इस बार इस दिन को और भी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस बार सरदार वल्लभभाई पटेल की 150 भी जयंती मनाई जाएगी.

सरदार वल्लभभाई पटेल ने स्वतंत्र भारत के निर्माण में 562 रियासतों को एकजुट किया और आधुन‍िक भारत की नींव रखी. उनके नेतृत्व और देशभक्ति के कारण ही उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है. ऐसे में उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम आपको बताते हैं कि आप कैसे सरदार पटेल की जयंती पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की यात्रा का अनुभव ले सकते हैं.
सरदार पटेल की स्मृति में गुजरात के केवड़िया में स्थापित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है. यह मूर्ति 182 मीटर ऊंची है और इसमें 2 लाख 10 हजार घन मीटर कंक्रीट 18,500 टन रिइन्फोर्स्ड स्टील 1,850 टन कांस्‍य क्लैडिंग का इस्तेमाल किया गया है. यह मूर्ति तेज हवाओं और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने में भी सक्षम है.
सरदार पटेल की मूर्ति के अंदर स्थित म्यूजियम सरदार पटेल के जीवन और भारत की राजनीतिक एकता की कहानी दर्शाता है. यहां उनके निजी जीवन, रियासतों को भारत में मिलाने के अभियान और किसानों की तरफ से दान किए गए लोहे के नमूने प्रदर्शित किए गए हैं. यह म्यूजियम पर्यटकों को इतिहास से प्रेरित करता है.
वहीं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का एक्सप्रेस एंट्री एलीवेटर पर्यटकों को 153 मीटर की ऊंचाई तक 38 सेकंड में पहुंचाता है. यहां से सरदार सरोवर डैम, नर्मदा नदी और सतपुड़ा विद्यांचल के पर्वत दिखाई देते हैं.
इसके अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने आने वाले पर्यटक टेंट सिटी 1 में रह कर जंगल सफारी, बटरफ्लाई पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स, नर्मदा आरती और स्थानीय सांस्कृतिक गतिविधियों का मजा भी ले सकते हैं.
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वडोदरा एयरपोर्ट्स से 91 किमी की दूरी पर स्थित है. वहीं यहां टिकट की कीमत 150 रुपये, व्यूइंग गैलरी के लिए 380 और एक्सप्रेस एंट्री के लिए 1030 रुपये हैं. इसके अलावा विदेशी पर्यटकों के लिए एक्सप्रेस एंट्री 1530 रुपये में पड़ती है. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सभी टिकट और एक्टिविटी ऑनलाइन www.soutickets.in पर बुक की जा सकती है.
ऐसे में अगर आप भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप वहां लेजर शो, ट्राइबल लंच, सरदार सरोवर डैम, नर्मदा आरती, लोकल शॉपिंग, जंगल सफारी, बटरफ्लाई पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स का मजा ले सकते हैं.
Published at : 26 Oct 2025 04:15 PM (IST)
प्राइवेसी पॉलिसी

