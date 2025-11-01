हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीट्रैवलTourist destinations in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, जहां सिर्फ नसीब वालों को मिलता है जाने का मौका

Tourist destinations in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, जहां सिर्फ नसीब वालों को मिलता है जाने का मौका

best places to visit in Nepal: नेपाल दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की किन जगहों पर जाना किसी जन्नत से कम नहीं है और ये जगहें कहां पर हैं.

By : सोनम  | Updated at : 01 Nov 2025 01:45 PM (IST)
best places to visit in Nepal: नेपाल दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की किन जगहों पर जाना किसी जन्नत से कम नहीं है और ये जगहें कहां पर हैं.

नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हर साल बड़ी संख्या में लोग नेपाल घूमने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल में वे कौन सी जगहें हैं, जहां घूमना सिर्फ नसीब वालों को मिलता है. इसके अलावा अगर आपको यहां पहुंचना है, तो कैसे जाना होगा रास्ता क्या है.

1/6
काठमांडू, नेपाल की राजधानी, ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों से भरी हुई है. दरबार स्क्वेयर, पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयम्भूनाथ स्तूप यहां की खास पहचान हैं.
काठमांडू, नेपाल की राजधानी, ऐतिहासिक धरोहरों और मंदिरों से भरी हुई है. दरबार स्क्वेयर, पशुपतिनाथ मंदिर और स्वयम्भूनाथ स्तूप यहां की खास पहचान हैं.
2/6
अगर आप झीलों और पहाड़ों से प्यार करते हैं, तो पोखरा सबसे सही जगह है. यहां से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का नजारा देखने लायक होता है और फेवा झील इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.
अगर आप झीलों और पहाड़ों से प्यार करते हैं, तो पोखरा सबसे सही जगह है. यहां से अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला का नजारा देखने लायक होता है और फेवा झील इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है.
3/6
रोमांच चाहने वालों के लिए एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है. बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ट्रेक करना किसी सपने जैसा अनुभव देता है.
रोमांच चाहने वालों के लिए एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर है. बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ट्रेक करना किसी सपने जैसा अनुभव देता है.
4/6
आध्यात्मिक शांति की तलाश हो तो लुम्बिनी जरूर जाएं. यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और यहां का शांत वातावरण लोगों को भीतर से सुकून देता है.
आध्यात्मिक शांति की तलाश हो तो लुम्बिनी जरूर जाएं. यह भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और यहां का शांत वातावरण लोगों को भीतर से सुकून देता है.
5/6
प्रकृति प्रेमियों के लिए इलाम किसी स्वर्ग से कम नहीं. चाय बागानों से भरी वादियां और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खास बनाती हैं.
प्रकृति प्रेमियों के लिए इलाम किसी स्वर्ग से कम नहीं. चाय बागानों से भरी वादियां और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खास बनाती हैं.
6/6
वन्यजीव प्रेमियों के लिए चितवन नेशनल पार्क शानदार विकल्प है. यहां आप एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ जीव देख सकते हैं.
वन्यजीव प्रेमियों के लिए चितवन नेशनल पार्क शानदार विकल्प है. यहां आप एक सींग वाले गैंडे और बंगाल टाइगर जैसे दुर्लभ जीव देख सकते हैं.
Published at : 01 Nov 2025 01:45 PM (IST)
Tags :
Best Places In Nepal Best Places To Visit In Nepal Top Tourist Destinations In Nepal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dularchand Case: दुलारचंद हत्या मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
Dularchand Case: सूरजभान Vs अनंत सिंह की लड़ाई के बीच मौत का शिकार हुए दुलारचंद? | ABP News
शहनाज गिल | बिग बॉस 13 बनाम बिग बॉस 19 | बसीर अली का चौंकाने वाला ऐलविक्शन | शहबाज बदेशा
Shehnaaz Gill Movie Ikk Kudi | Ikk Kudi Public Review | रोते हुए शहनाज गिल के प्रशंसक | पंजाबी फिल्म
Jammu Kashmir News: बारामूला में आग ने मचाया हड़कंप, लोग घर छोड़ने को मजबूर! | ABP NEWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा...', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ के टीजर के साथ टाइटल!
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
इंडिया
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
'गौरव गोगोई 100% पाकिस्तानी एजेंट', हिमंत बिस्वा सरमा का चौंकाने वाला दावा, कहा- साबित करूंगा आरोप
बिहार
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
'अब बिहारी कहलाना अपमान नहीं, सम्मान की बात', बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार का संदेश
शिक्षा
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
JEE Main 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें कैसे करें आवेदन और कब होगा एग्जाम
यूटिलिटी
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
नवंबर के पहले सप्ताह में ही जारी हो सकती है किसान सम्मान निधि की 21वीं किस्त, ऐसे चेक करें अपना स्टेटस
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | बॉलीवुड के बुरे लोग | सोशल मीडिया पर वायरल होना और हक
ABP NEWS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
नचनिया कहे जाने पर पहली बार क्या बोले Khesari Lal Yadav | ABP NEWS SHORTS
ENT LIVE
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
इमरान हाशमी का इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस से प्रेरित
ABP NEWS
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
Bihar Elections 2025: 'Bihar में NDA देगी 1 करोड़ नौकरियों की सौगात'- Samrat Choudhary
ABP NEWS
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Yogi Aditynath: 'अब लाल सलाम नहीं जय श्री राम का नारा गूंजेगा' |bihar Elctions 2025
Embed widget