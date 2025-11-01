एक्सप्लोरर
Tourist destinations in Nepal: ये हैं नेपाल की सबसे खूबसूरत जगहें, जहां सिर्फ नसीब वालों को मिलता है जाने का मौका
best places to visit in Nepal: नेपाल दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल की किन जगहों पर जाना किसी जन्नत से कम नहीं है और ये जगहें कहां पर हैं.
नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, हर साल बड़ी संख्या में लोग नेपाल घूमने जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि नेपाल में वे कौन सी जगहें हैं, जहां घूमना सिर्फ नसीब वालों को मिलता है. इसके अलावा अगर आपको यहां पहुंचना है, तो कैसे जाना होगा रास्ता क्या है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 01 Nov 2025 01:45 PM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
ट्रैवल
6 Photos
नवंबर में बना रहे जंगल सफारी का प्लान, देश के इन 6 टाइगर रिजर्व को अपनी लिस्ट में करें शामिल
ट्रैवल
6 Photos
दुनिया के किन शहरों में मिलती है सुकून की हवा, क्या भारत के शहर भी हैं इस लिस्ट में?
ट्रैवल
7 Photos
सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर घूमना चाहते हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, यहां स्टेप बाय स्टेप देखें पूरी ट्रैवल गाइड
ट्रैवल
7 Photos
इंट्रोवर्ट्स के लिए स्मार्ट ट्रिप प्लानिंग, भीड़ से दूर, कम्फर्ट और कंट्रोल के साथ ऐसे करें ट्रैवल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
हम चीन से पीछे चले जाएंगे, AI के लिए भारतीयों की जरूरत; ट्रंप की H-1B वीजा पॉलिसी का अमेरिका में विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं नहीं डरूंगा', जान से मारने की धमकी मिलने पर BJP सांसद रवि किशन की पहली प्रतिक्रिया
बॉलीवुड
शाहरुख खान के बर्थडे पर फैंस को मिलेगा तोहफा, रिलीज हो सकता ‘किंग’ का टीजर
क्रिकेट
अब बाबर आजम के नाम टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन, देखें टॉप-10 की लिस्ट में कितने दिग्गज शामिल
Advertisement
ट्रैवल
7 Photos
क्या आप भी बना रहे सर्दियों में ट्रैकिंग का प्लान, बर्फ से ढंकी इन जगहों से करें एडवेंचर की शुरुआत
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion