Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल

Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल

Kanpur crime rate : कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है. हालांकि यहां क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है. चलिए यहां के क्राइम वाले इलाकों के बारे में आपको बताते हैे.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 05 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Kanpur crime rate : कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है. हालांकि यहां क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है. चलिए यहां के क्राइम वाले इलाकों के बारे में आपको बताते हैे.

अगर देश के सबसे बड़े चमड़ा के उद्योग वाले शहरों की लिस्ट देखें तो उसमें कानपुर का नाम टॉप की लिस्ट में शामिल है. एक समय ऐसा था जब कानपुर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वह रुतबा नहीं रहा. चलिए आपको कानपुर के सबसे ज्यादा क्राइम इलाकों के बारे में बताते हैं.

1/6
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी 2023 के सबसे ज्यादा आपराधिक शहरों की लिस्ट में जिन 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों के नाम हैं, उनमें कानपुर भी शामिल है. अपहरण, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे तमाम अपराध आज भी यहां होते रहते हैं.
नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तरफ से जारी 2023 के सबसे ज्यादा आपराधिक शहरों की लिस्ट में जिन 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों के नाम हैं, उनमें कानपुर भी शामिल है. अपहरण, हत्या, लूट, दुष्कर्म जैसे तमाम अपराध आज भी यहां होते रहते हैं.
2/6
कानपुर में क्राइम को लेकर एक यूजर ने रेडिट पर पोस्ट किया था, इसमें उसने बताया था कि दिन में शहर ज्यादातर पूरी तरह सेफ है, लेकिन रात के समय कुछ इलाकों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है.
कानपुर में क्राइम को लेकर एक यूजर ने रेडिट पर पोस्ट किया था, इसमें उसने बताया था कि दिन में शहर ज्यादातर पूरी तरह सेफ है, लेकिन रात के समय कुछ इलाकों में लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है.
3/6
कानपुर के तमाम यूजर्स ने बताया कि उनको गोवा गार्डन कल्याणपुर में रात के समय दिक्कत होती है. अगर इस इलाके की हिस्ट्री आप गूगल करके देखते हैं, तो यहां आए दिन समय-समय पर कुछ न कुछ होता रहता है.
कानपुर के तमाम यूजर्स ने बताया कि उनको गोवा गार्डन कल्याणपुर में रात के समय दिक्कत होती है. अगर इस इलाके की हिस्ट्री आप गूगल करके देखते हैं, तो यहां आए दिन समय-समय पर कुछ न कुछ होता रहता है.
4/6
एक अन्य यूजर ने कानपुर के झकरकटी इलाके का नाम बताया. उसने कहा कि यह इलाका दिन में काफी सेफ है, लेकिन रात में थोड़ा अनसेफ नजर आता है. इसलिए अगर आप यहां जाते हैं, तो काफी ध्यान से जाएं.
एक अन्य यूजर ने कानपुर के झकरकटी इलाके का नाम बताया. उसने कहा कि यह इलाका दिन में काफी सेफ है, लेकिन रात में थोड़ा अनसेफ नजर आता है. इसलिए अगर आप यहां जाते हैं, तो काफी ध्यान से जाएं.
5/6
एक अन्य यूजर ने बताया कि उसे जाजमऊ के टीला इलाके के आसपास काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. इस इलाके में भी लगातार आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं.
एक अन्य यूजर ने बताया कि उसे जाजमऊ के टीला इलाके के आसपास काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा. इस इलाके में भी लगातार आपराधिक घटनाएं देखने और सुनने को मिलती रहती हैं.
6/6
इसके अलावा स्वरूप नगर और बड़ा चौराहा जैसे इलाकों के बारे में भी लोगों ने बताया कि यहां भी लगातार आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. अगर आप कानपुर जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि शहर की खूबसूरती का मजा ले सकें.
इसके अलावा स्वरूप नगर और बड़ा चौराहा जैसे इलाकों के बारे में भी लोगों ने बताया कि यहां भी लगातार आपराधिक घटनाएं होती रहती हैं. अगर आप कानपुर जा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, ताकि शहर की खूबसूरती का मजा ले सकें.
Published at : 05 Oct 2025 10:50 AM (IST)
Kanpur Crime Rate 2023 Kanpur Crime Rate Most Dangerous Areas In Kanpur

Embed widget