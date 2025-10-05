एक्सप्लोरर
Most Dangerous Areas In Kanpur: हद से ज्यादा बदनाम हैं कानपुर के ये इलाके, गलती से भी जाने की न करना भूल
Kanpur crime rate : कानपुर उत्तर प्रदेश के सबसे विकसित शहरों में से एक है. हालांकि यहां क्राइम रेट भी काफी ज्यादा है. चलिए यहां के क्राइम वाले इलाकों के बारे में आपको बताते हैे.
अगर देश के सबसे बड़े चमड़ा के उद्योग वाले शहरों की लिस्ट देखें तो उसमें कानपुर का नाम टॉप की लिस्ट में शामिल है. एक समय ऐसा था जब कानपुर भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब वह रुतबा नहीं रहा. चलिए आपको कानपुर के सबसे ज्यादा क्राइम इलाकों के बारे में बताते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 05 Oct 2025 10:50 AM (IST)
ट्रैवल
7 Photos
मरते मर जाएंगे, लेकिन रावण का दहन नहीं करते इन 5 जगहों के लोग, जानें कहां हैं ये पॉइंट्स?
ट्रैवल
7 Photos
ताजमहल ही नहीं आगरा के इन 7 जगहों को भी करें एक्सप्लोर, खूबसूरती देख फटी की फटी रह जाएंगी आंखें
ट्रैवल
7 Photos
इस खूबसूरत देश में भारत के 10 हजार रुपये हो जाते हैं 30 लाख, आज ही बना लें टूर का प्लान
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
'राजीव जी, आज आपने दिल जीत लिया', जिस फ्लाइट में सवार हुए शिवराज, उसके पायलट थे BJP सांसद रूडी
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
क्रिकेट
रोहित शर्मा के बाद सूर्यकुमार यादव से छिनेगी कप्तानी? चीफ सेलेक्टर ने अपने जवाब से चौंकाया; मचेगी खलबली
बॉलीवुड
बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसके पास है एक नहीं तीन लग्जरी वैनिटी, पहचाना?
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion