तीसरी बात टकीला को हमेशा धीरे लें, कई लोग एक के बाद एक शॉट पटक देते हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और शरीर असहज हो जाता है बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें ताकि शरीर उसे ठीक से संभाल सके.