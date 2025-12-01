हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती

Tequila Shot Tips: टकीला शॉट मारते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, 99 पर्सेंट लोग कर देते हैं गलती

Correct Way to Drink Tequila: टकीला पीने वाले लोगों को एक बड़ा तबका है. चलिए आपको बताते हैं कि टकीला सही तरीके से पिया कैसे जाता है और लोग अक्सर इसको पीते समय क्या गलती कर देते हैं.

01 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Correct Way to Drink Tequila: टकीला पीने वाले लोगों को एक बड़ा तबका है. चलिए आपको बताते हैं कि टकीला सही तरीके से पिया कैसे जाता है और लोग अक्सर इसको पीते समय क्या गलती कर देते हैं.

आपने कई गानों में टकीला शब्द सुना होगा, जितना गाने में सुनने में यह प्यार लगता है उतना ही इसको पीने वाले भी इसका मजा उठाते हैं. हालांकि हममें से ज्यादातर लोगों को इसको पीने का सही तरीका नहीं पता होता है. चलिए आपको बताते हैं कि इसको कैसे पिया जाता है. अगर आप इसको सही से नहीं पीते हैं, तो तो टकीला मजा देने के बजाय मुसीबत भी दे सकती है.

टकीला शॉट लेने से पहले सबसे अहम चीज है खाली पेट बिल्कुल न रहें. खाली पेट शराब शरीर में बहुत जल्दी असर करती है और लोग जल्दी नशे में चले जाते हैं. एक हल्का-सा स्नैक भी आपके शरीर को बड़ा फर्क देता है.
टकीला शॉट लेने से पहले सबसे अहम चीज है खाली पेट बिल्कुल न रहें. खाली पेट शराब शरीर में बहुत जल्दी असर करती है और लोग जल्दी नशे में चले जाते हैं. एक हल्का-सा स्नैक भी आपके शरीर को बड़ा फर्क देता है.
दूसरी गलती ज्यादातर लोग पानी न पीने की करते हैं. टकीला तेज होती है और शरीर को तुरंत डिहाइड्रेट करती है. इसलिए शॉट लेने से पहले और बाद में कुछ घूंट पानी जरूर लें,इससे चक्कर और सिरदर्द काफी कम हो जाते हैं.
दूसरी गलती ज्यादातर लोग पानी न पीने की करते हैं. टकीला तेज होती है और शरीर को तुरंत डिहाइड्रेट करती है. इसलिए शॉट लेने से पहले और बाद में कुछ घूंट पानी जरूर लें,इससे चक्कर और सिरदर्द काफी कम हो जाते हैं.
तीसरी बात टकीला को हमेशा धीरे लें, कई लोग एक के बाद एक शॉट पटक देते हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और शरीर असहज हो जाता है बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें ताकि शरीर उसे ठीक से संभाल सके.
तीसरी बात टकीला को हमेशा धीरे लें, कई लोग एक के बाद एक शॉट पटक देते हैं, जिससे दिल की धड़कन बढ़ सकती है और शरीर असहज हो जाता है बीच में 5 से 10 मिनट का गैप रखें ताकि शरीर उसे ठीक से संभाल सके.
नमक और नींबू का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. कई लोग इसे बस दिखावे के लिए करते हैं, जबकि ये दोनों आपकी ड्रिंक को स्मूद बनाते हैं और तेज जलन को कम करते हैं. बस हाथ पर थोड़ा नमक, शॉट, फिर नींबू यही क्लासिक तरीका है.
नमक और नींबू का सही इस्तेमाल भी जरूरी है. कई लोग इसे बस दिखावे के लिए करते हैं, जबकि ये दोनों आपकी ड्रिंक को स्मूद बनाते हैं और तेज जलन को कम करते हैं. बस हाथ पर थोड़ा नमक, शॉट, फिर नींबू यही क्लासिक तरीका है.
टकीला शॉट को सांस रोककर पीना एक आम गलती है. ऐसा करने से जलन ज्यादा महसूस होती है और कई बार खांसी भी छूट जाती है. सांस सामान्य रखें और पूरी तरह रिलैक्स होकर शॉट लें.
टकीला शॉट को सांस रोककर पीना एक आम गलती है. ऐसा करने से जलन ज्यादा महसूस होती है और कई बार खांसी भी छूट जाती है. सांस सामान्य रखें और पूरी तरह रिलैक्स होकर शॉट लें.
शॉट लेने के बाद तुरंत खाना या मीठा चबाना भी गलत है. इससे शराब का असर और तेज तरीके से शरीर में फैलता है. कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप रखें ताकि शरीर संतुलन बना सके.
शॉट लेने के बाद तुरंत खाना या मीठा चबाना भी गलत है. इससे शराब का असर और तेज तरीके से शरीर में फैलता है. कम से कम 10 से 15 मिनट का गैप रखें ताकि शरीर संतुलन बना सके.
01 Dec 2025 04:54 PM (IST)
Embed widget