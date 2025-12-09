Swapna Shastra: सपने में पार्टनर को देखना किस बात का है संकेत?

व्यक्ति रात में जब गहरी नींद से सोता है, तो वह कई बार सपने देखता है. कुछ सपने डरावने होते हैं, तो कुछ सपने मन प्रसन्न करने वाले होते हैं. स्वपन्न शास्त्र की माने तो हर सपने के पीछे कोई न कोई राज छूपा होता है. जीवन के कुछ पहलुओं को दर्शाता है, जो शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं.