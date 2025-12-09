Christmas 2025: क्रिसमस को एक्स-मस (X-Mas) क्यों कहा जाता है?

क्रिसमस का त्योहार मनाने की प्रथा लगभग 336 ईस्वी में हुई, जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन के शासनकाल में इसे ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में मनाना शुरू किया गया, हालांकि बाइबिल में जन्म की सटीक तारीख नहीं है, और यह परंपरा धीरे-धीरे पूरे ईसाई जगत में फैल गई.