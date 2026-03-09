हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थLiver Disease Warning Signs: हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर

Liver Disease Warning Signs: हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर

Red Palms Liver Disease: हमारे हाथों से हमारे सेहत के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे इससे लिवर की दिक्कत के बारे में आप पता लगा सकते हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sonam | Updated at : 09 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Preferred Sources

Early Signs Of Liver Disease In Hands: लिवर हमारे शरीर का ऐसा अंग है जो चुपचाप रोज सैकड़ों जरूरी काम करता है. यह खून को डिटॉक्स करता है, डाइजेशन में मदद करता है और शरीर के हार्मोन को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है. लेकिन जब लिवर में कोई समस्या शुरू होती है, तो यह हमेशा तेज लक्षणों के रूप में सामने नहीं आती. कई बार इसके शुरुआती संकेत हमारे हाथों में ही दिखाई देने लगते हैं.

हाथ से कैसे पता चलता है?

जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड एक्सपेरिमेंटल हेपेटोलॉजी के अनुसार, हाथों की त्वचा का रंग बदलना, हथेलियों का लाल होना, नाखूनों का रंग फीका पड़ना, उंगलियों का कांपना या लगातार खुजली होना जैसे संकेत लिवर से जुड़ी समस्याओं की ओर इशारा कर सकते हैं. फैटी लिवर, हेपेटाइटिस या सिरोसिस जैसी बीमारियों में ऐसे लक्षण धीरे-धीरे दिखाई देने लगते हैं. समय रहते इन संकेतों को पहचान लेना गंभीर दिक्कतों से बचा सकता है.

इसे भी पढ़ें - प्रेग्नेंसी में पहले महीने से डिलीवरी तक कैसी होनी चाहिए डाइट, एक्सपर्ट से जानें

हथेलियों का लाल होना

अगर आपकी हथेलियां खासकर अंगूठे और छोटी उंगली के पास असामान्य रूप से लाल दिखाई दें, तो इसे पामर एरिथेमा कहा जाता है. यह अक्सर तब होता है जब लिवर ठीक से काम नहीं कर पाता और शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है. हालांकि यह कभी-कभी स्वस्थ लोगों में भी दिख सकता है, लेकिन अगर इसके साथ थकान या पीलिया जैसे लक्षण हों तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है.

उंगलियों का मुड़ना

कुछ लोगों में हथेली के नीचे की त्वचा धीरे-धीरे मोटी होकर उंगलियों को अंदर की ओर मोड़ने लगती है. इसे ड्यूपिट्रेन कॉन्ट्रैक्चर कहा जाता है. यह समस्या लंबे समय से लिवर की बीमारी या अधिक शराब सेवन से जुड़ी हो सकती है.

टेरीज नेल्स

अगर नाखून लगभग सफेद दिखाई दें और उनके किनारे पर हल्की गुलाबी पट्टी नजर आए, तो यह टेरीज नेल्स का संकेत हो सकता है. यह अक्सर लिवर सिरोसिस के कारण खून के प्रवाह और प्रोटीन के स्तर में बदलाव की वजह से होता है.

नाखूनों का उभरना

कभी-कभी उंगलियों के सिरे गोल और उभरे हुए दिखाई देने लगते हैं, जिसे नेल क्लबिंग कहा जाता है. यह आमतौर पर फेफड़ों और हार्ट की बीमारियों से जुड़ा होता है, लेकिन लंबे समय से लिवर की बीमारी में भी दिखाई दे सकता है.

हाथों का कांपना

अगर हाथ फैलाने पर कलाई या उंगलियों में अचानक झटके जैसी हरकत हो, तो इसे एस्टेरिक्सिस कहा जाता है. यह लिवर की गंभीर स्थिति का संकेत हो सकता है, जिसमें शरीर में जमा टॉक्सिन दिमाग को प्रभावित करने लगते हैं.

हथेलियों में खुजली

हथेलियों और पैरों के तलवों में बिना किसी दाने के लगातार खुजली होना भी लिवर की समस्या का संकेत हो सकता है. यह अक्सर तब होता है जब शरीर में पित्त का प्रवाह ठीक से नहीं हो पाता. एक्सपर्ट के अनुसार अगर हाथों में ऐसे बदलाव दिखाई दें तो उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए. समय पर जांच और इलाज से लिवर से जुड़ी गंभीर बीमारियों को रोका जा सकता है और समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखा जा सकता है.

इसे भी पढ़ें - प्रेग्नेंसी में पहले महीने से डिलीवरी तक कैसी होनी चाहिए डाइट, एक्सपर्ट से जानें

Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 09 Mar 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Early Signs Of Liver Disease Liver Disease Warning Signs Signs Of Liver Damage
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

हेल्थ
Liver Disease Warning Signs: हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
हाथों में दिखें ये लक्षण तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, इग्नोर कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा लिवर
हेल्थ
Egg Freezing: कितने साल के लिए एग्स फ्रीज करवा सकती हैं महिलाएं, इसमें कितना खर्चा आता है?
कितने साल के लिए एग्स फ्रीज करवा सकती हैं महिलाएं, इसमें कितना खर्चा आता है?
हेल्थ
Tooth Pain And Cancer: दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
दांतों में बना हुआ है दर्द तो न करें नजरअंदाज, हो सकता है कैंसर
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
यूटिलिटी
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
लोक अदालत में कौन-कौन से मामले सुने जाते हैं, सबकुछ जान लें यहां
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
क्या ठीक से काम कर रही है आपकी किडनी, घर में ही ऐसे कर सकते हैं चेक?
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget