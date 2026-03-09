हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?

उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?

Uttarakhand Budget 2026: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का विशाल बजट पेश किया है. जिसमें प्रदेश के विकास से तमाम सुविधाओं का ध्यान रखा गया है.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Mar 2026 06:28 PM (IST)
Preferred Sources

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,11,703.21 करोड़ रुपये का विशाल बजट पेश किया है. यह बजट राज्य की रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 'विकसित उत्तराखंड' के संकल्प को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है. सरकार ने इसे "विज्ञान" (VIGYAN) के बजट की संज्ञा दी है, जिसका अर्थ- वैल्यू बेस्ड, इनोवेशन ड्रिवन, गुड गवर्नेंस, यूथ-पावर्ड, एकाउंटेबिलिटी और नया उत्तराखंड है.

प्रमुख विभागों को बजट आवंटन और उनसे होने वाले लाभ

बजट में बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया गया है जिसमे लोक निर्माण विभाग (PWD) को ₹2,501.91 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है. इस भारी भरकम बजट से राज्य में सड़कों और पुलों का जाल बिछाया जाएगा. पहाड़ी क्षेत्रों में सुरंगों और आधुनिक ढांचे के निर्माण से दूर-दराज के इलाके मुख्यधारा से जुड़ेंगे, जिससे पर्यटन और स्थानीय व्यापार को गति मिलेगी.

पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़ का बजट

इसी तरह पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिस से 'जल जीवन मिशन' के तहत हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लक्ष्य को बल मिलेगा, और  ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होगा. ग्रामीण विकास विभाग को ₹1,642.20 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है जिस से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, और  पलायन रोकने में मदद मिलेगी.

ऊर्जा विभाग को 1,609.43 करोड़ का बजट

इसके साथ ही ऊर्जा विभाग को 1,609.43 करोड़ का बजट मिला है जिस से ऊर्जा क्षेत्र में निवेश से बिजली आपूर्ति सुदृढ़ होगी और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा. इसी तरह शहरी विकास विभाग को ₹1,401.85 करोड़ का बजट दिया गया है जिस से शहरों में आधुनिक सुविधाओं, कूड़ा प्रबंधन और बेहतर शहरी नियोजन पर काम किया जाएगा.

धामी सरकार के बजट में सामाजिक सुरक्षा (पेंशन) को ₹1,327.73 करोड़ आवंटित किये गए जिस से  वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के माध्यम से राज्य के लगभग साढ़े नौ लाख जरूरतमंद नागरिकों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी.

शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने खोला पिटारा

इसी तरह शिक्षा क्षेत्र (माध्यमिक, उच्च और तकनीकी) में माध्यमिक शिक्षा को ₹542.84 करोड़, उच्च शिक्षा को ₹146.30 करोड़, तकनीकी शिक्षा को ₹98.50 करोड़, जिससे स्कूलों में आधुनिक फर्नीचर, पुस्तकालयों की स्थापना और युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जाएगा.

अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को ₹600 करोड़ आवंटित

वहीं अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना को ₹600 करोड़ आवंटित किये गए हैं, जिससे राज्य के गरीब परिवारों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी.

बजट की अन्य खास बातें

आपदा प्रबंधन: राज्य में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए रेस्क्यू अभियानों और हेली सेवाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.  सांस्कृतिक संरक्षण: राज्य की लुप्तप्राय बोलियों (गढ़वाली, कुमाऊंनी, जौनसारी) के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए आधुनिक तकनीक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा. खेल और युवा: राज्य में पहली बार खेल विश्वविद्यालय का निर्माण और 6,500 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देने का प्रावधान युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करेगा. राज्य आंदोलनकारियों का सम्मान: आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों की पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है.

इसके अतिरिक्त धामी सरकार ने इस सत्र में जेंडर बजट बढ़ाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में 16961.32 करोड़ का प्रावधा था जो कि इस बार बढ़ाकर 19692.02 करोड़ का प्रावधान किया गया.

नारी सशक्तीकरण के लिए खुला पिटारा

सरकार ने नन्दा गौरा योजनांतर्गत  220.00 करोड़, प्रधानमंत्री मातृत्व वन्दना योजना के लिए 47.78 करोड़, मुख्यमंत्री बाल पोषण योजनांतर्गत 25.00 करोड़, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजनांतर्गत 30.00 करोड़, मुख्यमंत्री महिला पोषण योजनांतर्गत 13.44 करोड़, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजनांतर्गत 15.00 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है.

मुख्यमंत्री बाल एवं महिला बहुमुखी विकास निधि हेतु 08.00 करोड़, निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु 05.00 करोड़, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मेधावी बालिका प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत  3.76 करोड़, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना हेतु 05.00 करोड़, राज्य में प्रसूता के लिए ईजा-बोई शगुन योजना हेतु समग्र रूप से  122 करोड़, मुख्यमंत्री महिला सतत आजीविका योजनांतर्गत 02.00करोड़ आवंटित किए गए. इसी तरह महिला स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत का निर्माण- 10.00 करोड़ और गंगा गाय महिला डेरी विकास योजनांतर्गत  05.00 करोड़ आवंटित किए गए हैं.

उत्तराखंड सरकार का 'संकल्प' बजट

यह बजट उत्तराखंड के समग्र विकास (S), आत्मनिर्भरता (A), नवाचार (N), कौशल विकास (K), अवसंरचना विकास (A), लोक-सहभागिता (L) और पारदर्शिता (P) के सिद्धांतों पर आधारित है. मुख्यमंत्री के अनुसार, यह केवल आय-व्यय का विवरण नहीं बल्कि सवा करोड़ प्रदेशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है.

और पढ़ें

About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
Read
Published at : 09 Mar 2026 06:22 PM (IST)
Tags :
UTTARAKHAND NEWS PUSHKAR SINGH DHAMI Uttarakhand Budget 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की ODOP योजना ने बदला महिलाओं का भाग्य, 10 लाख के कर्ज से शुरू किया स्मार्ट लॉक बिजनेस
योगी सरकार की ODOP योजना ने बदला महिलाओं का भाग्य, 10 लाख के कर्ज से शुरू किया स्मार्ट लॉक बिजनेस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा! 20 लाख घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट और एक लाख रोजगार का लक्ष्य
UP: उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट गंगा! 20 लाख घरों तक हाई-स्पीड इंटरनेट और एक लाख रोजगार का लक्ष्य
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'निश्चिंत होकर घर जाइए, समस्या मेरी है', जनता दर्शन में पीड़ितों के पास पहुंचे CM योगी, लेंगे एक्शन
'निश्चिंत होकर घर जाइए, समस्या मेरी है', जनता दर्शन में पीड़ितों के पास पहुंचे CM योगी, लेंगे एक्शन
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन ने ईशा अंबानी के साथ डांस किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया
Rakesh Bedi ने ‘Dhurandhar: The Revenge’ और जमील जमाली के किरदार पर की खास बात
Man Atisundar:😮Raadhya को भगाने का 'dark' game, क्या अंधेरे से हार जाएगा Pratham का प्यार?
Khamenei की मौत के बाद Mojtaba के Supreme Leader बनने का खुला राज! | Iran-Israel War
Mojtaba Khamenei: तेल के खेल में फंसने वाली है जनता ! | Israel Iran War Updates
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
'तीसरी वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुकी है', मिडिल ईस्ट के हालात पर PAK एक्सपर्ट का दावा- रूस के पास होगा गल्फ देशों का तेल और पुतिन...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
उत्तराखंड में चुनावी साल से पहले बजट पेश, जानें किस विभाग के लिए धामी सरकार ने खोला खजाना?
इंडिया
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें क्या है कारण
दिल्ली से मैनचेस्टर के लिए उड़ा था इंडिगो का विमान, 7 घंटे के सफर के बाद लिया यू-टर्न, जानें कारण
बॉलीवुड
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
रणदीप हुड्डा की पत्नी ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, लिन लैशराम ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, रोमांटिक हुए एक्टर
क्रिकेट
एमएस धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई; फैंस ने पकड़ा सिर
धोनी की पोस्ट पर आया गौतम गंभीर का जवाब, टी20 वर्ल्ड जीतने पर दी थी बधाई
शिक्षा
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
क्या IAS से ज्यादा होती है IFS की सैलरी? जानें किसे क्या मिलती हैं सुविधाएं
यूटिलिटी
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
महिलाओं के खाते में सबसे ज्यादा पैसे कौन सी सरकार भेजती है, किस राज्य की है सबसे तगड़ी स्कीम
इंडिया
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल गांधी की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
'मिडिल ईस्ट में जंग से भारत को होगा नुकसान', राहुल की चेतावनी, US ट्रेड डील पर सरकार को घेरा
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
ENT LIVE
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
Charak Review: The Kerala Story के Director फिल्म बनाने में हो गए Fail, Extremely Dissapointing
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
Dhurandhar 2 Advance Booking शुरू: Premiere Shows 18 मार्च, 5:00 PM से
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab :Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लने वाली कहानी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Embed widget