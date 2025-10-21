हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मTuesday Worship: हनुमान पूजन से कैसे बढ़ती है शक्ति, साहस और भक्ति, जानें इस रहस्य को

Tuesday Worship: हनुमान पूजन से कैसे बढ़ती है शक्ति, साहस और भक्ति, जानें इस रहस्य को

Tuesday Worship: मंगलवार को हनुमान पूजन से व्यक्ति को शक्ति, साहस और भक्ति की प्राप्ति होती है. जानें यह पूजा मंगल दोष, भय, बाधा और नकारात्मकता को दूर कर जीवन में सफलता व शांति लाती है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 21 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tuesday Worship: मंगलवार को हनुमान पूजन से व्यक्ति को शक्ति, साहस और भक्ति की प्राप्ति होती है. जानें यह पूजा मंगल दोष, भय, बाधा और नकारात्मकता को दूर कर जीवन में सफलता व शांति लाती है.

मंगलवार को हनुमान पूजा का महत्व

1/6
हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है. भक्ति, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक भगवान हनुमान जी सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा कर उन्हें याद करता है, उसकी हर मनोकामना जल्द पूरी होती है.
हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है. भक्ति, शक्ति और सुरक्षा के प्रतीक भगवान हनुमान जी सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक हैं. ऐसा कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से उनकी पूजा कर उन्हें याद करता है, उसकी हर मनोकामना जल्द पूरी होती है.
2/6
मान्यता है कि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा होता है. ज्योतिष के अनुसार, हनुमान जी की व्रत करने से मंगल ग्रह के दोष और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. खासतौर पर मंगल ग्रह के दोष से प्रभावित लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं. हनुमान जी को हर तरह के दोष और कष्ट को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें 'मंगलपूर्ति' भी कहा जाता है.
मान्यता है कि मंगलवार का दिन मंगल ग्रह से जुड़ा होता है. ज्योतिष के अनुसार, हनुमान जी की व्रत करने से मंगल ग्रह के दोष और नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं. खासतौर पर मंगल ग्रह के दोष से प्रभावित लोग मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं. हनुमान जी को हर तरह के दोष और कष्ट को दूर करने वाले देवता माने जाते हैं, इसलिए उन्हें 'मंगलपूर्ति' भी कहा जाता है.
3/6
मंत्रों और प्रार्थनाओं की शक्ति हनुमान पूजा को बढ़ाती है. मंगलवार के दिन पूजा करने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें. एक साफ और शुद्ध लाल आसान पर बैठ कर हनुमान जी का ध्यान करें. साथ ही सरसों के तेल का दिया जलाना और लाल कपड़े या फूल चढ़ाना अत्यधिक फलदायी होता है. इसके अलावा, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना शुभ माना जाता है.
मंत्रों और प्रार्थनाओं की शक्ति हनुमान पूजा को बढ़ाती है. मंगलवार के दिन पूजा करने से पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनें. एक साफ और शुद्ध लाल आसान पर बैठ कर हनुमान जी का ध्यान करें. साथ ही सरसों के तेल का दिया जलाना और लाल कपड़े या फूल चढ़ाना अत्यधिक फलदायी होता है. इसके अलावा, हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाना शुभ माना जाता है.
4/6
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था. इस कारण कहा जाता है कि मंगलवार के दिन विशेष पूजा करने से भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है. यह पूजा न केवल भक्तों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में चल रहे हर तरह के संकट को भी दूर करती है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हनुमान जी का जन्म मंगलवार के दिन हुआ था. इस कारण कहा जाता है कि मंगलवार के दिन विशेष पूजा करने से भक्तों को बल, बुद्धि, विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है. यह पूजा न केवल भक्तों को मानसिक शांति और आत्मविश्वास प्रदान करती है, बल्कि उनके जीवन में चल रहे हर तरह के संकट को भी दूर करती है.
5/6
हनुमान जी को कलियुग के सबसे जाग्रत देवता माने जाते हैं. कहते हैं कि जो लोग ये व्रत करते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं. यह व्रत खासतौर पर शादी में आ रही बाधाएं दूर करने, नौकरी में तरक्की और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को मिटाने के लिए जरूरी है.
हनुमान जी को कलियुग के सबसे जाग्रत देवता माने जाते हैं. कहते हैं कि जो लोग ये व्रत करते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहते हैं. यह व्रत खासतौर पर शादी में आ रही बाधाएं दूर करने, नौकरी में तरक्की और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को मिटाने के लिए जरूरी है.
6/6
मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को बुरी शक्तियों और भय परेशानियों से बचाता है. इसके अलावा,
मान्यता है कि मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भक्तों को बुरी शक्तियों और भय परेशानियों से बचाता है. इसके अलावा, "ॐ हनुमते नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसे हमेशा शांत मन और पूरी एकाग्रता के साथ जाप करें.
Published at : 21 Oct 2025 07:00 AM (IST)
Tags :
Hanuman Worship Tuesday Fasting Spiritual Strength

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार, बोले- कुछ समय पहले ही हम मिले थे, शब्द नहीं हैं मेरे पास
असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार, बोले- कुछ समय पहले ही हम मिले थे, शब्द नहीं हैं मेरे पास
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार, बोले- कुछ समय पहले ही हम मिले थे, शब्द नहीं हैं मेरे पास
असरानी के निधन से दुखी अक्षय कुमार, बोले- कुछ समय पहले ही हम मिले थे, शब्द नहीं हैं मेरे पास
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
शिक्षा
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget