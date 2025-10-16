एक्सप्लोरर
Guruwar Puja: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से होगा लाभ! जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती
Guruwar Puja : गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है. गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भाग्य चमकता है. तो आइए जानें गुरुवार पूजा विधि, भोग मंत्र और आरती.
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 16 Oct 2025 06:00 AM (IST)
Tags :Lord Vishnu Guruwar
धर्म
6 Photos
Guruwar Puja: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से होगा लाभ! जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती
धर्म
7 Photos
जगन्नाथ स्वामी के दर्शन से शनि, मंगल और अशुभ ग्रहों के दुष्प्रभावों से मिलता है छुटकारा! जानिए उपाय
धर्म
6 Photos
दुख-दरिद्रता से मुक्ति का दुर्लभ योग, काली पूजा पर इन कामों से मिलेगा देवी का आशीर्वाद!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'आसिम मुनीर की सेना ने लगाई सीजफायर की गुहार', अफगानिस्तान का दावा, पाकिस्तान बोला- तालिबान के 40 लड़ाके ढेर
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बीच भारत को मिला एक और देश का सपोर्ट, ट्रेड डील के साथ इन सेक्टरों पर भी फोकस
क्रिकेट
'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion