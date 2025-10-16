Guruwar Puja: गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा से होगा लाभ! जानिए पूजा विधि, भोग, मंत्र और आरती

गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने का मुख्य कारण यह है कि गुरुवार को देवताओं के गुरु बृहस्पति और जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. एक मान्यता के अनुसार, भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने कठिन तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था. गरुड़ पक्षियों में सबसे भारी होते हैं और गुरु का अर्थ भी भारी होता है, इसलिए गरुड़ की तपस्या के कारण यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है. इसी वजह से गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है.