Thrusday: ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है पीला रंग, गुरुवार को पीला कपड़े के महत्व को समझें
Thrusday Ritual: पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है. गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि यह दिन भगवान विष्णु की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होता है.
गुरुवार को पीला कपड़ा क्यों पहनें
Published at : 02 Oct 2025 05:00 AM (IST)
