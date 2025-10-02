हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीलाइफस्टाइलThrusday: ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है पीला रंग, गुरुवार को पीला कपड़े के महत्व को समझें

Thrusday: ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है पीला रंग, गुरुवार को पीला कपड़े के महत्व को समझें

Thrusday Ritual: पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है. गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि यह दिन भगवान विष्णु की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होता है.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 02 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Thrusday Ritual: पीला रंग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है. गुरुवार को पीला वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि यह दिन भगवान विष्णु की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा लाने वाला होता है.

गुरुवार को पीला कपड़ा क्यों पहनें

1/6
गुरुवार के व्रत और भगवान विष्णु की आराधना में पीली वस्तुओं का भी विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए. पीले रंग के खाद्य पदार्थों और पीले फूलों को भी शुभ माना गया है. क्योंकि पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है. पीला रंग संपन्नता और खुशी का भी प्रतीक है.
गुरुवार के व्रत और भगवान विष्णु की आराधना में पीली वस्तुओं का भी विशेष महत्व होता है. मान्यता है कि इस दिन पीला वस्त्र पहनना चाहिए. पीले रंग के खाद्य पदार्थों और पीले फूलों को भी शुभ माना गया है. क्योंकि पीला रंग बृहस्पति ग्रह से जुड़ा है. पीला रंग संपन्नता और खुशी का भी प्रतीक है.
2/6
इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं. हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिए भी पीले रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इस पवित्र दिन पर भक्तों को अपने बाल–दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए. कपड़े धोने को भी वर्जित माना गया है.
इस दिन पीले वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं. हिंदू परंपरा में किसी भी शुभ कार्य के लिए भी पीले रंग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है. इस पवित्र दिन पर भक्तों को अपने बाल–दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए. कपड़े धोने को भी वर्जित माना गया है.
3/6
गुरुवार को पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए. नित्यकर्म के बाद पीला वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए. इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्‍णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. फिर पीले रंग के गंध-पुष्प और अक्षत चढ़ाएं. इसके बाद चना-गुड़ और मुनक्‍का चढ़ाकर विधि- विधान से पूजन शुरू करें.
गुरुवार को पूजा के लिए सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए. नित्यकर्म के बाद पीला वस्त्र पहनकर पूरे घर में गंगाजल छिड़कना चाहिए. इसके बाद पूजा घर में भगवान विष्‍णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें. फिर पीले रंग के गंध-पुष्प और अक्षत चढ़ाएं. इसके बाद चना-गुड़ और मुनक्‍का चढ़ाकर विधि- विधान से पूजन शुरू करें.
4/6
ऐसी मान्यता है कि पीला वस्त्र पहनकर इस दिन का व्रत रखने से पितृ दोष समाप्त होता है. घर में सुख-शांति आती है. विधि विधान से इस दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस व्रत के प्रभाव से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है.
ऐसी मान्यता है कि पीला वस्त्र पहनकर इस दिन का व्रत रखने से पितृ दोष समाप्त होता है. घर में सुख-शांति आती है. विधि विधान से इस दिन पूजा करने से माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है. इस व्रत के प्रभाव से घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और सुख समृद्धि आती है.
5/6
इस दिन का व्रत रखने से भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है. माना जाता है कि भगवान विष्णु ज्ञान के केंद्र और सभी देवताओं के गुरु हैं. हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के अवतार हैं. इस दिन पर पूजा के लिए आप ''धर्मशास्तार्थतत्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग. विविधार्तिहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥'' मंत्र का जाप करें. इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें.
इस दिन का व्रत रखने से भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है. माना जाता है कि भगवान विष्णु ज्ञान के केंद्र और सभी देवताओं के गुरु हैं. हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के अवतार हैं. इस दिन पर पूजा के लिए आप ''धर्मशास्तार्थतत्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग. विविधार्तिहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥'' मंत्र का जाप करें. इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें.
6/6
गुरुवार को व्रत के दौरान श्रद्धालु पीली चीजों का दान कर सकते हैं. ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इसमें पीला वस्त्र, केसर, हल्दी, पीली दाल का दान करना शुभ माना गया है.
गुरुवार को व्रत के दौरान श्रद्धालु पीली चीजों का दान कर सकते हैं. ऐसा करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. इसमें पीला वस्त्र, केसर, हल्दी, पीली दाल का दान करना शुभ माना गया है.
Published at : 02 Oct 2025 05:00 AM (IST)
Tags :
Hindu Belief Yellow Colour Thursday Ritual

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

चैतन्यानंद तो बड़ा 'अश्लील' निकला! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | ABP Report
World News: PoK में पाकिस्तानी 'जनरल डायर'! Pakistan News
RSS Centenary: PM Modi ने जारी किए विशेष Stamp और Coin, Congress ने साधा निशाना!
दुनिया में शोर.. पाकिस्तान ट्रॉफी चोर! | Mohsin Naqvi | Asia Cup | Chitra Tripathi
अश्लील बाबा बोला I Love 'बेबी'! | Delhi Ashram Case | Swami Chaitanyananda | Romana Isar Khan

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी : स्वदेशी का संकल्प और राष्ट्र निर्माण के प्रेरक
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', व्हाइट हाउस में ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के पाकिस्तानी सांसद
'सेल्समैन की तरह दिख रहे थे आसिम मुनीर', ट्रंप को सूटकेस खोल गिफ्ट दिखाने पर भड़के PAK सांसद
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
बरेली हिंसा में डॉक्टर नफीस और बेटे फरहान ने भड़काया माहौल, पुलिस ने बाप-बेटे को किया गिरफ्तार
इंडिया
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
20 मिनट की वो मुलाकात, जिसने अंग्रेजों को भारत से भगाने की रख दी नींव, जानें पहली बार कहां मिले थे गांधी-नेहरू?
क्रिकेट
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
OMG! नीलामी में नहीं बिके रविचंद्रन अश्विन, क्या विदेशी लीग में खेलने का सपना नहीं होगा पूरा?
बॉलीवुड
Photos: महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
महारानी सीक्रेट नेकलेस पहन छा गईं प्रियंका चोपड़ा, अंबानी फैमिली और तृप्ति डिमरी संग दिए पोज
जनरल नॉलेज
Mahatma Gandhi: गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
गांधी जी की मौत पर फूट-फूटकर रोए थे भारत के ये नेता, जिन्ना ने तो दे दिया था ऐसा बयान
ट्रेंडिंग
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
श्रेया घोषाल ने महिला विश्वकप के आगाज पर गाया राष्ट्रगान! आवाज सुन खड़े हो जाएंगे रोंगटे- वीडियो वायरल
हेल्थ
Cancer Treatment in Maharashtra: कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
कैंसर कंट्रोल के लिए महाराष्ट्र ने बनाया मास्टर प्लान, 3 लेवल में इलाज करेंगे अस्पताल
ENT LIVE
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
A True Netflix Effect: 8 तरीके जिनसे The Bads of Bollywood ने Internet पर छाप छोड़ दी
ENT LIVE
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
करण जौहर ने भुवन बाम के बिग धर्मा डेब्यू, यूट्यूब सेंसेशन बब की वाइन्स का खुलासा किया
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट अभिषेक बजाज की एक्स वाइफ आकांक्षा जिंदल ने उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है।
ENT LIVE
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
Stampede at TVK Vijay rally: 30 से ज़्यादा लोगों की मौत और 50 घायल, अभिनेता विजय ने शेयर की भावुक पोस्ट
ENT LIVE
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
रजत बेदी ने आर्यन खान के साथ काम करने को जेनरेशन-जेड का सच्चा अनुभव बताया
Embed widget