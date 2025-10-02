इस दिन का व्रत रखने से भगवान बृहस्पति के आशीर्वाद से ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होती है. माना जाता है कि भगवान विष्णु ज्ञान के केंद्र और सभी देवताओं के गुरु हैं. हिंदू ग्रंथों में वर्णन है कि भगवान बृहस्पति भगवान विष्णु के अवतार हैं. इस दिन पर पूजा के लिए आप ''धर्मशास्तार्थतत्वज्ञ ज्ञानविज्ञानपारग. विविधार्तिहराचिन्त्य देवाचार्य नमोऽस्तु ते॥'' मंत्र का जाप करें. इसके बाद व्रत की कथा पढ़ें.