धनतेरस विशेष रूप से उत्तरी और पश्चिमी भारत में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. यह केवल सोना खरीदने या लक्ष्मी पूजा करने तक ही सीमित नहीं है बल्कि कई व्यापारिक समुदायों के लिए नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत का दिन है. कई लोग इस दिन नए उद्यम भी शुरू करते हैं या बड़ी खरीदारी करते हैं.