Karwa Chauth 2025: शादी से पहले क्या कोई करवा चौथ का व्रत रख सकता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, करवा चौथ का व्रत सिर्फ विवाहित महिलाएं ही नहीं, बल्कि कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं. कहा जाता है कि जिन लड़कियों के विवाह में बाधा आती है या जिन्हें मनपसंद जीवनसाथी की कामना होती है, वे करवा चौथ का व्रत रखती हैं. यह व्रत उनके लिए शुभ माना जाता है और भविष्य में सुखद दांपत्य जीवन का आशीर्वाद देता है.