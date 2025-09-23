नवरात्रि के दौरान आपको अगर रास्ते में कहीं भी लाल कपड़ा, नींबू,सुई या नारियल दिखाई दे, तो उसे भूलकर भी छुने की गलती न करें. नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रियाएं काफी सक्रिय हो जाती हैं. जिसके संपर्क में आने से आपको नुकसान भी हो सकता है.