Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना बन सकते हैं काले जादू का शिकार!

Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वरना बन सकते हैं काले जादू का शिकार!

Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रिया काफी प्रभावशाली हो जाती है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए! जानिए नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 23 Sep 2025 04:00 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025: शारदीय नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रिया काफी प्रभावशाली हो जाती है, इसलिए नवरात्रि के दौरान भूलकर कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए! जानिए नवरात्रि में क्या नहीं करना चाहिए?

शारदीय नवरात्रि 2025

1/6
नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. इस बार की नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की है. ऐसे में इस नवरात्र भूलकर भी ये 5 गलतियां करने सें बचें.
नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है. आज नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है. इस बार की नवरात्रि 9 की जगह 10 दिन की है. ऐसे में इस नवरात्र भूलकर भी ये 5 गलतियां करने सें बचें.
2/6
नवरात्रि के दौरान आपको अगर रास्ते में कहीं भी लाल कपड़ा, नींबू,सुई या नारियल दिखाई दे, तो उसे भूलकर भी छुने की गलती न करें. नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रियाएं काफी सक्रिय हो जाती हैं. जिसके संपर्क में आने से आपको नुकसान भी हो सकता है.
नवरात्रि के दौरान आपको अगर रास्ते में कहीं भी लाल कपड़ा, नींबू,सुई या नारियल दिखाई दे, तो उसे भूलकर भी छुने की गलती न करें. नवरात्रि के दौरान तांत्रिक क्रियाएं काफी सक्रिय हो जाती हैं. जिसके संपर्क में आने से आपको नुकसान भी हो सकता है.
3/6
नवरात्रि के दौरान किसी भी स्त्री का भूलकर अनादर नहीं करें. ऐसा करने से मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद फौरान समाप्त हो जाता है. घर परिवार में माता और बहनों का आदर करें.
नवरात्रि के दौरान किसी भी स्त्री का भूलकर अनादर नहीं करें. ऐसा करने से मां दुर्गा क्रोधित हो जाती हैं और उनका आशीर्वाद फौरान समाप्त हो जाता है. घर परिवार में माता और बहनों का आदर करें.
4/6
नवरात्रि के दौरान किसी भी अजनबियों से प्रसाद या मिठाई स्वीकार नहीं करें. अगर आप किसी अजनबी द्वारा मिठाई स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपके जीवन में काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा लाता है.
नवरात्रि के दौरान किसी भी अजनबियों से प्रसाद या मिठाई स्वीकार नहीं करें. अगर आप किसी अजनबी द्वारा मिठाई स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपके जीवन में काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा लाता है.
5/6
नवरात्रि के दौरान किसी को भी अपने कपड़े या निजी सामान उपयोग के लिए देने से बचें. क्योंकि इनका इस्तेमाल नकारात्मक कर्मकांड में किया जा सकता है, जो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है.
नवरात्रि के दौरान किसी को भी अपने कपड़े या निजी सामान उपयोग के लिए देने से बचें. क्योंकि इनका इस्तेमाल नकारात्मक कर्मकांड में किया जा सकता है, जो आपको मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है.
6/6
नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले रंग का वस्त्र धारण करने से बचें. काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है. नवरात्रि में इस रंग का परिधान धारण करने से मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा बाधित होती है.
नवरात्रि के दौरान भूलकर भी काले रंग का वस्त्र धारण करने से बचें. काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता है. नवरात्रि में इस रंग का परिधान धारण करने से मां दुर्गा की दिव्य ऊर्जा बाधित होती है.
Published at : 23 Sep 2025 04:00 PM (IST)
Black Magic Navratri 2025 Shardiya Navratri 2025

Embed widget