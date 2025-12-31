Budhwar Upay: साल के आखिरी बुधवार पर करें गणेश उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

साल 2025 का आखिरी बुधवार भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज की तिथि भी अगले साल की शुरूआत करने के लिए काफी बेहतर है. जिस तरह किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान गणेश का अनुष्ठान किया जाता है वैसे ही साल 2025 भी अंतिम दिन भगवान गणेश की आराधना करने का मौका दे रहा है. यह दिन पूरे साल की गलत और नकारात्मक बातों को छोड़कर नए साल की अच्छी शुरुआत करने का मौका है.