Budhwar Upay: साल के आखिरी बुधवार पर करें गणेश उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Budhwar Upay: साल के आखिरी बुधवार पर करें गणेश उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि

Budhwar Upay: बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है. 31 दिसंबर साल 2025 का आखिरी बुधवार है. इस दिन किए गए उपाय से नए साल में विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहेगी. आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 31 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Budhwar Upay: बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है. 31 दिसंबर साल 2025 का आखिरी बुधवार है. इस दिन किए गए उपाय से नए साल में विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहेगी. आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय.

साल का आखिरी बुधवार 2025

1/7
साल 2025 का आखिरी बुधवार भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज की तिथि भी अगले साल की शुरूआत करने के लिए काफी बेहतर है. जिस तरह किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान गणेश का अनुष्ठान किया जाता है वैसे ही साल 2025 भी अंतिम दिन भगवान गणेश की आराधना करने का मौका दे रहा है. यह दिन पूरे साल की गलत और नकारात्मक बातों को छोड़कर नए साल की अच्छी शुरुआत करने का मौका है.
साल 2025 का आखिरी बुधवार भगवान गणेश और बुध ग्रह को समर्पित है. पंचांग के अनुसार आज की तिथि भी अगले साल की शुरूआत करने के लिए काफी बेहतर है. जिस तरह किसी भी शुभ कार्य के पहले भगवान गणेश का अनुष्ठान किया जाता है वैसे ही साल 2025 भी अंतिम दिन भगवान गणेश की आराधना करने का मौका दे रहा है. यह दिन पूरे साल की गलत और नकारात्मक बातों को छोड़कर नए साल की अच्छी शुरुआत करने का मौका है.
2/7
ज्योतिष के अनुसार बुधवार बुद्धि, वाणी, व्यापार और सोच-विचार से जुड़ा दिन माना जाता है, जबकि भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं. इसी वजह से साल के अंतिम बुधवार को की गई पूजा को बहुत शुभ और फल देने वाली माना जाता है.
ज्योतिष के अनुसार बुधवार बुद्धि, वाणी, व्यापार और सोच-विचार से जुड़ा दिन माना जाता है, जबकि भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं. इसी वजह से साल के अंतिम बुधवार को की गई पूजा को बहुत शुभ और फल देने वाली माना जाता है.
Published at : 31 Dec 2025 06:00 AM (IST)
Tags :
Ganesh Puja Last Wednesday 2025 Budh Graha Ritual

