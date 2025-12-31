एक्सप्लोरर
Budhwar Upay: साल के आखिरी बुधवार पर करें गणेश उपाय, जीवन में आएगी सुख-समृद्धि
Budhwar Upay: बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है. 31 दिसंबर साल 2025 का आखिरी बुधवार है. इस दिन किए गए उपाय से नए साल में विघ्नहर्ता की कृपा बनी रहेगी. आइए जानते हैं क्या हैं वो उपाय.
साल का आखिरी बुधवार 2025
Published at : 31 Dec 2025 06:00 AM (IST)
