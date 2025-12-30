Special Baby Boy Names 2026: नए साल में जन्मे बच्चों के लिए चुनें भाग्यशाली और ट्रेंडिंग नाम!

आज के समय में हर मां-बाप चाहते हैं कि अपने बच्चों का नाम ऐसा रखें जो सुनने में मॉर्डन हो, लिखने में आसान हो, और जिसका अर्थ भी बेहद गहरा हो. 2026 में ट्रेंडिंग बेबी बॉय नेम्स में छोटे, प्रभावशाली, और यूनिक नामों की मांग तेजी से बढ़ रही है. जैसे आरव, विहान, रीयान, अयान, कियान, युवान, और ईशान जैसे नाम मशहूर होने के साथ-साथ इनके अर्थ भी सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं.