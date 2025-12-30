देशभर में खाटू श्याम के कई मंदिर हैं. लेकिन राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है. यहां हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है. नए साल से पहले भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.