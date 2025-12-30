एक्सप्लोरर
Khatu Shyam: नए साल 2026 से पहले खाटू श्याम के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, VIP दर्शन पूरी तरह बंद
Khatu Shyam Darshan: खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाया गया है और वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं. वहीं नए साल 2026 पर मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा.
खाटू श्याम दर्शन एडवाइजरी
1/6
2/6
Published at : 30 Dec 2025 05:05 PM (IST)
ऐस्ट्रो
7 Photos
घर में पूजा करते समय इन वास्तु नियमों का करें पालन! जानें देवी-देवताओं की कृपा पाने के सरल तरीके
ऐस्ट्रो
6 Photos
भगवान को नहीं चाहिए ये चीजें, शास्त्रों में है साफ लिखा है, फिर भी लोग करते हैं गलती
ऐस्ट्रो
6 Photos
नए साल 2026 पर खाटू श्याम बाबा के दर्शन से पहले जान लें ये 6 जरूरी नियम! यात्रा होगी आसान
ऐस्ट्रो
12 Photos
Tarot Prediction 30 December 2025: जानें मंगलवार का टैरो कार्ड से अपनी किस्मत और भाग्यांक
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
Aviva Baig Religion: किस धर्म से ताल्लुक रखती हैं प्रियंका गांधी वाड्रा की होने वाली बहू अवीवा बेग?
गुजरात
गुजरात: अहमदाबाद में दो गुटों में पथराव, कई लोग घायल, सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर विवाद
विश्व
बांग्लादेश की पूर्व पीएम मां खालिदा जिया के निधन पर बेटे तारिक रहमान हुए भावुक, लिखा- 'अल्लाह की पुकार...'
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह का प्राइवेट पार्ट छूने वाला सीन नहीं करना चाहते थे 'लुल्ली डकैत'
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion