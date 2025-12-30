हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऐस्ट्रोKhatu Shyam: नए साल 2026 से पहले खाटू श्याम के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

Khatu Shyam Darshan: खाटू श्याम बाबा के दर्शन के लिए बढ़ती भीड़ को देखते हुए क्षेत्र को नो पार्किंग जोन बनाया गया है और वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं. वहीं नए साल 2026 पर मंदिर 24 घंटे खुला रहेगा.

By : एबीपी न्यूज़  | Updated at : 30 Dec 2025 05:24 PM (IST)
खाटू श्याम दर्शन एडवाइजरी

देशभर में खाटू श्याम के कई मंदिर हैं. लेकिन राजस्थान के सीकर में खाटू श्याम का सबसे बड़ा और प्राचीन मंदिर है. यहां हमेशा ही भक्तों की भीड़ रहती है. नए साल से पहले भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं.
भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए खाटू श्याम में मंदिर कमेटी व पुलिस प्रशासन सुगम व्यवस्था बनाने में जुटी है. डीवाईएसपी राव आनंद कुमार व थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था जारी है.
Published at : 30 Dec 2025 05:05 PM (IST)
Khatu Shyam Hare Ka Sahara Baba Khatu Shyam New Year 2026 Happy New Year 2026 Khatu Shyam Darshan

