Saturday Puja: रक्षा और तरक्की के लिए शनिवार को करें ये उपाय, प्रसन्न होंगे शनिदेव, मिलेगा आशीर्वाद

Saturday Puja: रक्षा और तरक्की के लिए शनिवार को करें ये उपाय, प्रसन्न होंगे शनिदेव, मिलेगा आशीर्वाद

Saturday Puja: शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा, व्रत और दान से जीवन में तरक्की, सुरक्षा और सौभाग्य बढ़ता है. श्रद्धा से किए गए ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करते हैं.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 08 Nov 2025 08:01 AM (IST)
Saturday Puja: शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा, व्रत और दान से जीवन में तरक्की, सुरक्षा और सौभाग्य बढ़ता है. श्रद्धा से किए गए ये उपाय शनिदेव को प्रसन्न करते हैं.

शनिवार को करें ये शुभ शनि उपाय

1/6
शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें. मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव रखकर दिन की शुरुआत करें.
शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें. मन में शनिदेव के प्रति श्रद्धा, सेवा भाव रखकर दिन की शुरुआत करें.
2/6
पूजा स्थान पर काले कपड़े पर शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. अगर प्रतिमा नहीं हो तो सुपारी को प्रतीक रूप में रख सकते हैं.
पूजा स्थान पर काले कपड़े पर शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. अगर प्रतिमा नहीं हो तो सुपारी को प्रतीक रूप में रख सकते हैं.
3/6
शनिदेव को नीले फूल, काजल, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
शनिदेव को नीले फूल, काजल, सिंदूर और अक्षत अर्पित करें. इसके बाद पंचामृत से अभिषेक करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं.
4/6
फल, मिठाई या उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं. भोग के बाद जरूरतमंदों को अन्न या उड़द दाल का दान करें.
फल, मिठाई या उड़द दाल की खिचड़ी का भोग लगाएं. भोग के बाद जरूरतमंदों को अन्न या उड़द दाल का दान करें.
5/6
"ॐ शं शनैश्चराय नमः" या "ॐ नीलांजन समाभास" मंत्र का जाप करें. शनि चालीसा, हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें.
6/6
पीपल के पेड़ पर काले तिल और गंगाजल चढ़ाएं. उसकी तीन या सात बार परिक्रमा करें. यह अत्यंत शुभ माना गया है.
पीपल के पेड़ पर काले तिल और गंगाजल चढ़ाएं. उसकी तीन या सात बार परिक्रमा करें. यह अत्यंत शुभ माना गया है.
Published at : 08 Nov 2025 08:01 AM (IST)
