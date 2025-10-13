पुष्य नक्षत्र शुभ और बलवान होने के कारण इसे नक्षत्रों का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि इसकी शुभता अन्य सभी नक्षत्रों से अधिक मानी जाती है. इस दिन किए गए कार्यों में बाधाएं कम आती हैं और सफलता के योग ज्यादा बनते हैं. किसी व्यक्ति को कोई नया व्यापार शुरू करना हो या किसी शुभ कार्य की शुरुआत करनी हो तो पुष्य नक्षत्र का समय बेहद मंगलकारी माना जाता है. इस समय दान की गई वस्तुओं को अक्षत हो जाती हैं.