Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र क्या होता है, इसे क्यों कहा जाता है नक्षत्रों का सम्राट?
Pushya Nakshatra 2025: पुष्य नक्षत्र को सभी नक्षत्रों का राजा कहा जाता है. इस नक्षत्र में किए गए कार्यों का कई गुना लाभ मिलता है और इसे सौ दोषों को दूर करने वाला नक्षत्र भी बताया है.
पुष्य नक्षत्र अक्टूबर 2025
Published at : 13 Oct 2025 05:30 PM (IST)
