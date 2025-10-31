हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
November Horoscope 2025: इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन, सम्मान और सफलता

November Horoscope 2025: इन 7 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा धन, सम्मान और सफलता

November Horoscope 2025: नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है. खास तौर पर कर्क, सिंह, कुंभ, वृषभ, कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों को सफलता, सम्मान और धन की प्राप्ति होगी.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 31 Oct 2025 04:47 PM (IST)
November Horoscope 2025: नवंबर का महीना कुछ राशियों के लिए भाग्यशाली रहने वाला है. खास तौर पर कर्क, सिंह, कुंभ, वृषभ, कन्या, तुला और धनु राशि के जातकों को सफलता, सम्मान और धन की प्राप्ति होगी.

7 राशियों की किस्मत चमकेगी

वृषभ: इस महीने शुक्र के प्रभाव से धन का प्रवाह बढ़ेगा और कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी. बैंकिंग, मैनेजमेंट और मीडिया से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा. लव लाइफ में मधुरता रहेगी, लेकिन वैवाहिक संबंधों में थोड़ी सावधानी जरूरी है.
कर्क : रियल एस्टेट और फाइनेंस सेक्टर के लोगों के लिए यह महीना बेहद शुभ रहेगा. धन लाभ और करियर में नई संभावनाएं बनने के योग हैं. 16 नवंबर के बाद शिक्षा और संतान से जुड़ी खुशखबर मिल सकती है.
सिंह : सिंह राशि वालों के लिए यह समय बिजनेस और करियर में उन्नति का है. सूर्य की कृपा से आर्थिक स्थिति मज़बूत होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे. लव लाइफ में आनंद रहेगा और यात्रा से सुखद अनुभव मिलेंगे.
कन्या : बुध और सूर्य आपकी पद, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे. छात्रों को प्रतियोगिताओं में सफलता और प्रोफेशनल्स को प्रमोशन के अवसर मिलेंगे. प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और विवाह की संभावना बन सकती है.
तुला : तुला राशि वालों को आईटी, मीडिया और मैनेजमेंट क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी. आपके कार्यों की सराहना होगी. लव लाइफ संतुलित रहेगी, परिवार और धर्म-कर्म में मन लगेगा.
धनु : धनु राशि के लिए नवंबर नया जोश और कामयाबी लेकर आ रहा है. नई नौकरी या प्रोजेक्ट शुरू करने के अवसर बन रहे हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा. धन लाभ मिलने की संभावना बढ़ रही है.
कुंभ : कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना करियर और बिजनेस में तरक्की का रहेगा. राजनीति, प्रशासन या बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत जातक सफलता पाएंगे. 16 नवंबर के बाद कर्म भाव का सूर्य अप्रत्याशित लाभ के योग बनाएगा. इससे कई रूके हुए काम आसानी से होंगे और इस जातक को लाभ मिलेगा.
Published at : 31 Oct 2025 04:47 PM (IST)
Lucky Zodiac Signs Zodiac Predictions November Horoscope 2025

Embed widget