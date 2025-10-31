कुंभ : कुंभ राशि वालों के लिए यह महीना करियर और बिजनेस में तरक्की का रहेगा. राजनीति, प्रशासन या बैंकिंग क्षेत्र में कार्यरत जातक सफलता पाएंगे. 16 नवंबर के बाद कर्म भाव का सूर्य अप्रत्याशित लाभ के योग बनाएगा. इससे कई रूके हुए काम आसानी से होंगे और इस जातक को लाभ मिलेगा.