26 दिन का उपवास तोड़ने के कितने दिन बाद ले सकते हैं नॉर्मल डाइट, किन चीजों से चाहिए बचना?

Sonam Wangchuk Ends Hunger Strike : 26 दिनों तक भूख हड़ताल करने के बाद सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है. सोनम वांगचुक को सरकार ने आश्वासन दिया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी. साथ ही पेपर लीक रोकने और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर संसद में चर्चा होगी. इसके बाद एक बड़ा सवाल सामने आया है कि इतने लंबे समय तक भूखे रहने के बाद खाना कैसे शुरू करना चाहिए. कई लोगों को लगता है कि अनशन खत्म होते ही भरपेट खाना खा लेना सही होता है, लेकिन मेडिकल एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि 26 दिन का उपवास तोड़ने के कितने दिन बाद नॉर्मल डाइट ले सकते हैं और किन चीजों से बचना चाहिए.

क्या उपवास खत्म होते ही सामान्य खाना खा सकते हैं?

मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार, लंबे समय तक चले उपवास या भूख हड़ताल के तुरंत बाद सामान्य या भरपेट खाना शुरू करना सुरक्षित नहीं माना जाता है. लंबे समय तक खाना न मिलने से शरीर का मेटाबॉलिज्म बदल जाता है. ऐसे में अगर अचानक सामान्य या ज्यादा खाना खाया जाए, तो शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है. इसलिए लंबे उपवास या भूख हड़ताल के बाद धीरे-धीरे और हल्के खाने से शुरुआत करने की सलाह दी जाती है, जिससे शरीर सुरक्षित तरीके से सामान्य स्थिति में लौट सके. जब शरीर उस खाने को आसानी से पचाने लगे, तभी धीरे-धीरे नॉर्मल डाइट की ओर बढ़ना चाहिए.

26 दिन का उपवास तोड़ने के कितने दिन बाद नॉर्मल डाइट ले सकते हैं?

अगर उपवास कई दिनों या हफ्तों तक चला हो, तो नॉर्मल डाइट की शुरुआत जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए. पहले शरीर को तरल लिक्विड और हल्का खाना दिया जाता है. इसके बाद थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार खाना खाया जा सकता है. जब शरीर इस खाने को अच्छी तरह पचाने लगे, तब धीरे-धीरे दाल, दही, पनीर, उबला अंडा या अन्य प्रोटीन वाले फूड प्रोडक्ट्स शामिल किए जा सकते हैं. इसके बाद ही नॉर्मल डाइट की ओर बढ़ने की सलाह दी जाती है. अगर उपवास बहुत लंबा रहा हो, तो यह प्रक्रिया डॉक्टर की निगरानी में ही की जानी चाहिए. अचानक भरपेट या भारी खाना खाने से रीफीडिंग सिंड्रोम जैसी गंभीर समस्या का खतरा हो सकता है.

उपवास के बाद सबसे पहले क्या खाना चाहिए?

उपवास खत्म होने के बाद शुरुआत सबसे पहले शरीर को हाइड्रेट करने से करनी चाहिए. इसके लिए सादा पानी, ओआरएस या डॉक्टर की सलाह के अनुसार इलेक्ट्रोलाइट्स दिए जा सकते हैं. इसके बाद हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जैसे दलिया, पतली खिचड़ी, सब्जियों का सूप, दही, नारियल पानी या पका हुआ पपीता लिया जा सकता है. शुरुआत में कम मात्रा में और कई बार खाना बेहतर माना जाता है.

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किन चीजों से चाहिए बचना?

लंबे उपवास के तुरंत बाद तला-भुना, मसालेदार, बहुत ज्यादा मीठा और भारी खाना खाने से बचना चाहिए. एक बार में भरपेट खाना भी सही नहीं माना जाता है. ज्यादा फैट, एक्स्ट्रा चीनी और मसालों वाले फूड प्रोडक्ट्स पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डाल सकते हैं. इसलिए खाने की मात्रा और चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है.

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