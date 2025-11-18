Neem ke Totke: कड़वे नीम में छिपा है सौभाग्य का राज, ये 5 गुप्त ज्योतिष उपाय बदल देंगे तकदीर..

भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में नीम का पेड़ सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और धन-संपत्ति को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली तरीका माना गया है. नीम की पत्तियों, लकड़ी, छाल और यहां तक कि उसके धुएं तक में ऐसी शक्ति होती है, जो जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने में मदद करती है. ऐसे में आइए जानें नीम से जुड़े 5 गुप्त ज्योतिष उपाय जो आपकी तकदीर बदल देंगे.