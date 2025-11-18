हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Neem ke Totke: कड़वे नीम में छिपा है सौभाग्य का राज, ये 5 गुप्त ज्योतिष उपाय बदल देंगे तकदीर..

Neem ke Totke: कड़वे नीम में छिपा है सौभाग्य का राज, ये 5 गुप्त ज्योतिष उपाय बदल देंगे तकदीर..

Neem: ज्योतिष शास्त्र में नीम का पेड़ सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि को आकर्षित करने का एक माध्यम है. तो आइए जानें नीम से जुड़े 5 गुप्त ज्योतिष उपाय जो आपकी बदल देंगे तकदीर.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 18 Nov 2025 01:48 AM (IST)
Neem: ज्योतिष शास्त्र में नीम का पेड़ सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि जीवन में सुख-समृद्धि को आकर्षित करने का एक माध्यम है. तो आइए जानें नीम से जुड़े 5 गुप्त ज्योतिष उपाय जो आपकी बदल देंगे तकदीर.

By : हर्षिका मिश्रा  | Updated at : 18 Nov 2025 01:48 AM (IST)

नीम से जुड़े 5 ज्योतिष उपाय

1/6
भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में नीम का पेड़ सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और धन-संपत्ति को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली तरीका माना गया है. नीम की पत्तियों, लकड़ी, छाल और यहां तक कि उसके धुएं तक में ऐसी शक्ति होती है, जो जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने में मदद करती है. ऐसे में आइए जानें नीम से जुड़े 5 गुप्त ज्योतिष उपाय जो आपकी तकदीर बदल देंगे.
भारतीय परंपरा और ज्योतिष शास्त्र में नीम का पेड़ सिर्फ एक औषधीय पौधा नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और धन-संपत्ति को आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली तरीका माना गया है. नीम की पत्तियों, लकड़ी, छाल और यहां तक कि उसके धुएं तक में ऐसी शक्ति होती है, जो जीवन में आने वाली हर बाधा को दूर करने में मदद करती है. ऐसे में आइए जानें नीम से जुड़े 5 गुप्त ज्योतिष उपाय जो आपकी तकदीर बदल देंगे.
2/6
नहाने से पहले पानी में नीम की पत्तियां डालने से ज्योतिषीय रूप से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और अटके हुए काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं. ज्योतिष में इसे केतु और शनि ग्रह को शांत करने का एक उपाय माना जाता है, साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर मानसिक तनाव कम करने में भी मदद करता है.
नहाने से पहले पानी में नीम की पत्तियां डालने से ज्योतिषीय रूप से नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है, जीवन में सकारात्मकता आती है और अटके हुए काम धीरे-धीरे बनने लगते हैं. ज्योतिष में इसे केतु और शनि ग्रह को शांत करने का एक उपाय माना जाता है, साथ ही यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर मानसिक तनाव कम करने में भी मदद करता है.
3/6
नीम की माला पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है. ज्योतिष में माना जाता है कि नीम की माला पहनने से जीवन की अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, जो करियर में सफलता के रूप में भी हो सकता है.
नीम की माला पहनने से आत्मविश्वास बढ़ता है और मानसिक शांति मिलती है, जिससे करियर में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है. ज्योतिष में माना जाता है कि नीम की माला पहनने से जीवन की अधूरी इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं, जो करियर में सफलता के रूप में भी हो सकता है.
4/6
अगर घर में पैसा नहीं टिकता है, तो अपनी तिजोरी या अलमारी में नीम की कुछ हरी पत्तियां रखें. हर शुक्रवार को इन्हें बदलें. लगातार 11 दिनों तक सुबह ताज़े नीम के पत्ते तोड़कर मां काली के मंदिर या घर पर उनकी प्रतिमा को अर्पित करें. ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होने के साथ घर में सुख-शांति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है.
अगर घर में पैसा नहीं टिकता है, तो अपनी तिजोरी या अलमारी में नीम की कुछ हरी पत्तियां रखें. हर शुक्रवार को इन्हें बदलें. लगातार 11 दिनों तक सुबह ताज़े नीम के पत्ते तोड़कर मां काली के मंदिर या घर पर उनकी प्रतिमा को अर्पित करें. ऐसा करने से पैसों की तंगी दूर होने के साथ घर में सुख-शांति और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है.
5/6
व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने व्यापार स्थल पर नीम की पत्तियां रखें. यह नकारात्मकता को दूर करने और ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि नीम को धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
व्यापार में सफलता पाना चाहते हैं, तो अपने व्यापार स्थल पर नीम की पत्तियां रखें. यह नकारात्मकता को दूर करने और ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद कर सकता है, क्योंकि नीम को धन वृद्धि का प्रतीक माना जाता है.
6/6
नीम के पानी से पोछा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख-समृद्धि आती है और शनि दोष से राहत मिल सकती है. माना जाता है कि नीम के पानी से पोछा लगाने पर मेहनत का पूरा फल मिलता है और जीवन की कई समस्याएं समाप्त होती है.
नीम के पानी से पोछा लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख-समृद्धि आती है और शनि दोष से राहत मिल सकती है. माना जाता है कि नीम के पानी से पोछा लगाने पर मेहनत का पूरा फल मिलता है और जीवन की कई समस्याएं समाप्त होती है.

Published at : 18 Nov 2025 01:48 AM (IST)
Published at : 18 Nov 2025 01:48 AM (IST)
Astrology Neem Ke Totke

