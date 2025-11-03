नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका जीवन बेहद साधारण और सादगी भरा था. वे हमेशा प्रेम, भक्ति और सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे. बाबा कहा करते थे कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है. जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और शांत होती है.