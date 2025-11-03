हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्मNeem Karoli Baba: जब बदलने वाला होता है भाग्य, तब दिखते हैं ये संकेत, जानें नीम करोली बाबा की बातें

Neem Karoli Baba: जब बदलने वाला होता है भाग्य, तब दिखते हैं ये संकेत, जानें नीम करोली बाबा की बातें

Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा एक महान भारतीय संत और हनुमान जी के परम भक्त थे. वे 20वीं सदी के सबसे पूजनीय संतों में से एक माने जाते हैं और अपने चमत्कारों और सरल जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध थे.

By : कहकशां परवीन  | Updated at : 03 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Neem Karoli Baba: नीम करोली बाबा एक महान भारतीय संत और हनुमान जी के परम भक्त थे. वे 20वीं सदी के सबसे पूजनीय संतों में से एक माने जाते हैं और अपने चमत्कारों और सरल जीवनशैली के लिए प्रसिद्ध थे.

भाग्य बदलने के संकेत नीम करोली बाबा

1/6
बाबा नीम करोली का सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम है, जो उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है. यह स्थान आज एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मन की शांति और आत्मिक संतुलन पाने आते हैं.
बाबा नीम करोली का सबसे प्रसिद्ध आश्रम कैंची धाम है, जो उत्तराखंड के नैनीताल के पास स्थित है. यह स्थान आज एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन चुका है, जहां प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु मन की शांति और आत्मिक संतुलन पाने आते हैं.
2/6
बाबा कहा करते थे कि ईश्वर अपने भक्त के जीवन में बदलाव के संकेत पहले ही देना शुरू कर देता है. जब किसी व्यक्ति का बुरा समय समाप्त होने वाला होता है और उसका भाग्य खुलने वाला होता है, तब ब्रह्मांड उसे कुछ खास संकेत दिखाता है.
बाबा कहा करते थे कि ईश्वर अपने भक्त के जीवन में बदलाव के संकेत पहले ही देना शुरू कर देता है. जब किसी व्यक्ति का बुरा समय समाप्त होने वाला होता है और उसका भाग्य खुलने वाला होता है, तब ब्रह्मांड उसे कुछ खास संकेत दिखाता है.
3/6
बाबा नीम करोली के अनुसार, जब बुरा समय खत्म होने वाला होता है, तो मन बिना कारण प्रसन्न रहने लगता है. नकारात्मक विचार धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और व्यक्ति हर स्थिति में उम्मीद देखने लगता है. यह संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं.
बाबा नीम करोली के अनुसार, जब बुरा समय खत्म होने वाला होता है, तो मन बिना कारण प्रसन्न रहने लगता है. नकारात्मक विचार धीरे-धीरे कम हो जाते हैं और व्यक्ति हर स्थिति में उम्मीद देखने लगता है. यह संकेत है कि आपके अच्छे दिन आने वाले हैं.
4/6
बाबा कहते थे कि अगर पूजा करते समय बिना कारण आंखों से आँसू आने लगें, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है. इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने के मार्ग पर हैं.
बाबा कहते थे कि अगर पूजा करते समय बिना कारण आंखों से आँसू आने लगें, तो यह बहुत शुभ संकेत होता है. इसका मतलब है कि ईश्वर की कृपा आप पर बरसने वाली है और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने के मार्ग पर हैं.
5/6
अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सपनों में पूर्वजों के दर्शन हों, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और जीवन में नए अवसर आने वाले हैं. कई बार पुराने लोग या भूले-बिसरे रिश्ते अचानक जीवन में लौट आते हैं.
अगर किसी व्यक्ति को बार-बार सपनों में पूर्वजों के दर्शन हों, तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है. इसका अर्थ है कि आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है और जीवन में नए अवसर आने वाले हैं. कई बार पुराने लोग या भूले-बिसरे रिश्ते अचानक जीवन में लौट आते हैं.
6/6
नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका जीवन बेहद साधारण और सादगी भरा था. वे हमेशा प्रेम, भक्ति और सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे. बाबा कहा करते थे कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है. जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और शांत होती है.
नीम करोली बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था. उनका जीवन बेहद साधारण और सादगी भरा था. वे हमेशा प्रेम, भक्ति और सेवा को जीवन का सबसे बड़ा धर्म मानते थे. बाबा कहा करते थे कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है. जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो हमारी आत्मा भी शुद्ध और शांत होती है.
Published at : 03 Nov 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Neem Karoli Baba Hindu Spiritual Wisdom Kainchi Dham Nainital

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Amit Shah Bihar Visit: Amit Shah ने जंगलराज पर दिया बड़ा बयान | ABP NEWS
King First Look Review | शाहरुख खान जन्मदिन विशेष | किंग खान 2025
Sonam Bajwa Interview | Harshvardhan Rane | ग्लैमर से परे | पंजाबी से बॉलीवुड उद्योग और बहुत कुछ
Bihar Election: ओवैसी vs तेजस्वी..क्यों भीषण जुबानी जंग छिड़ी? | Tejashwi | Owaisi | Mahagathbandhan
उपासना सिंह, मन्नत सिंह, राज धालीवाल | बड्डा करारा पुडना | पंजाब लोक और कपिल शर्मा शो

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
मध्यप्रदेश में निवेश, नवाचार और रोज़गार के संकल्प का अभ्युदय
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
'5 महीने तो सुनवाई में निकल गए, अब एक ही महीना है', वक्फ संपत्ति के पंजीकरण पर ओवैसी की दलील सुनकर क्या बोले CJI गवई?
राजस्थान
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
जयपुर में फिर बड़ा हादसा, बेकाबू डंपर ने करीब 40 वाहनों को मारी टक्कर, कई कुचले, 12 की मौत
क्रिकेट
Women's World Cup 2025: स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
स्टार बॉलर रेणुका ठाकुर के लिए हिमाचल प्रदेश के CM का बड़ा एलान, फोन पर बात कर एक करोड़ देने का किया वादा
विश्व
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
'भारत-पाकिस्तान परमाणु युद्ध...', अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग के बीच ट्रंप ने कर दिया बड़ा दावा
टेलीविजन
Bigg Boss 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
बिग बॉस 19: मालती चाहर संग रिश्ते में थे अमाल मलिक? बोलीं- मेरे पापा तक को पता है हम कब मिले
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
'400 दिन बचे हैं उनके...नाम बदलने की है बीमारी, ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव
जनरल नॉलेज
Glowing Animals At Night: जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
जुगनू ही नहीं रात में इन जानवरों में भी जलती है लाइट, जान लीजिए नाम
शिक्षा
JEE Main 2026: एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
एनटीए ने दूर किया छात्रों का कन्फ्यूजन,जेईई परीक्षा में नहीं मिलेगा कैलकुलेटर का सहारा
ENT LIVE
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
पंकज त्रिपाठी की मां का 89 साल की उम्र में निधन; शोकाकुल परिवार ने साझा की खबर
ENT LIVE
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
उपासना सिंह, मन्नत सिंह और राज धालीवाल | बड़ा करारा पुडना | सिस्टरहुड और पंजाबी लोक जादू
ENT LIVE
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
The Game Review द फैमिली मैन 3 से पहले शारिब हाशमी की 12 मिनट की ये शॉर्ट फिल्म देख डालो
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Embed widget