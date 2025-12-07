Motivational Quotes: सत्य का मार्ग दिखाएंगे देवी चित्रलेखा के अनमोल विचार!

सब्र और परीक्षा ही जीवन के पहलू हैं. अगर भगवान सुनने में देर कर रहे हैं, तो वे आपका सब्र बढ़ा रहे हैं. उच्च कक्षा में परीक्षा कठिन होती है; भगवान हमें आगे की कक्षाओं के लिए तैयार करते हैं. जिंदगी सबको खुशियां ही देती है, लेकिन एक की खुशी दूसरों का दर्द बन जाती है. जीवन के हर पहलू एक परीक्षा होती है.