Christmas 2025: सदी में एक बार आती है ऐसी तारीख, 25-12-25 क्रिसमस का सुपर रेयर डेट

Christmas 2025: सदी में एक बार आती है ऐसी तारीख, 25-12-25 क्रिसमस का सुपर रेयर डेट

Christmas 2025 Date: इस साल क्रिसमस ही नहीं बल्कि क्रिसमस की तारीख भी बहुत स्पेशल रहेगी. 25.12.25 डेट पैटर्न को लोग अनोखा और अद्भुत बता रहे हैं. यह दुर्लभ तारीख 100 साल में एक बार ही आती है.

By : पल्लवी कुमारी  | Updated at : 12 Dec 2025 11:41 AM (IST)
Christmas 2025 Date: इस साल क्रिसमस ही नहीं बल्कि क्रिसमस की तारीख भी बहुत स्पेशल रहेगी. 25.12.25 डेट पैटर्न को लोग अनोखा और अद्भुत बता रहे हैं. यह दुर्लभ तारीख 100 साल में एक बार ही आती है.

क्रिसमस की स्पेशल डेट

1/6
क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है. क्रिसमस की तारीख वैसे तो हर साल सेम रहती है यानी बदलती नहीं. लेकिन वर्ष जरूर बदल जाता है.
क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को मनाई जाती है. क्रिसमस की तारीख वैसे तो हर साल सेम रहती है यानी बदलती नहीं. लेकिन वर्ष जरूर बदल जाता है.
2/6
इस बार क्रिसमस की तारीख और वर्ष का ऐसा योग बना है, जोकि इसे एक स्पेशल डेट बना रहा है. ऐसी तारीख 100 साल में एक बार ही आती है.
इस बार क्रिसमस की तारीख और वर्ष का ऐसा योग बना है, जोकि इसे एक स्पेशल डेट बना रहा है. ऐसी तारीख 100 साल में एक बार ही आती है.
Published at : 12 Dec 2025 11:51 AM (IST)
Christmas 2025 Merry Christmas 2025 Christmas 2025 Date

