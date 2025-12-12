एक्सप्लोरर
Christmas 2025: सदी में एक बार आती है ऐसी तारीख, 25-12-25 क्रिसमस का सुपर रेयर डेट
Christmas 2025 Date: इस साल क्रिसमस ही नहीं बल्कि क्रिसमस की तारीख भी बहुत स्पेशल रहेगी. 25.12.25 डेट पैटर्न को लोग अनोखा और अद्भुत बता रहे हैं. यह दुर्लभ तारीख 100 साल में एक बार ही आती है.
क्रिसमस की स्पेशल डेट
Published at : 12 Dec 2025 11:51 AM (IST)
