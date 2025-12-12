क्या पितृ पक्ष जैसा है विदेश का हंग्री घोस्ट फेस्टिवल, जानें दोनों में चौंकाने वाली समानताएं

पितृ पक्ष को हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण समय माना जाता है. पितृ पक्ष के 15 दिनों की अवधि को पितरों का पर्व कहते हैं, जिसमें मृत पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाते हैं.