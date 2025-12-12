एक्सप्लोरर
क्या पितृ पक्ष जैसा है विदेश का हंग्री घोस्ट फेस्टिवल, जानें दोनों में चौंकाने वाली समानताएं
हिंदू धर्म का पितृ पक्ष और पूर्वी एशियाई देशों में मनाया जाने वाला हंग्री घोस्ट फेस्टिवल दो अलग-अलग परंपराएं हैं. लेकिन कुछ मामलों में ये काफी मिलते-जुलते हैं. दोनों त्योहारों का संबंध पूर्वजों से है.
हंग्री घोस्ट फेस्टिवल और पितृ पक्ष
1/8
2/8
Published at : 12 Dec 2025 10:57 AM (IST)
ऐस्ट्रो
8 Photos
क्या पितृ पक्ष जैसा है विदेश का हंग्री घोस्ट फेस्टिवल, जानें दोनों में चौंकाने वाली समानताएं
ऐस्ट्रो
6 Photos
क्या फ्रिज के ऊपर रखे पैसे धीरे-धीरे कर सकते हैं आर्थिक नुकसान? जानें क्या कहता है वस्तुशास्त्र
ऐस्ट्रो
6 Photos
2026 में धनु राशि के छात्रों को मेहनत का मिलेगा फल, शिक्षा क्षेत्र में खुलेंगे नए अवसर
ऐस्ट्रो
6 Photos
महिलाओं के 16 श्रृंगार और 9 ग्रहों का गहरा संबंध, देता है मन को शांती और बढ़ाता है आत्मविश्वास!
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
भारत के पास आएंगी 300 रूसी R-37M मिसाइलें, PAK अब सो नहीं पाएगा, ब्रह्मोस से है डबल स्पीड
बिहार
'उ नेता किस चीज का, महुआ आया तो…', मारपीट मामले में तेज प्रताप पर फूटा अविनाश की मां का गुस्सा
विश्व
भूकंप के तगड़े झटकों से डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 6.7 तीव्रता, घरों से निकलकर भागे लोग
साउथ सिनेमा
रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर छाई ‘अखंडा 2 थांडवम’, लोग बोले- 'ब्लॉकबस्टर है ये फिल्म'
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion