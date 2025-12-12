हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Padmanabhaswamy Temple: पद्मनाभस्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा क्यों है रहस्यमयी ? जानें इसका राज

Padmanabhaswamy Temple: पद्मनाभस्वामी मंदिर का 7वां दरवाजा क्यों है रहस्यमयी ? जानें इसका राज

Padmanabhaswamy Templeपद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है. ये न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि मंदिर रहस्यों को लेकर भी चर्चा में रहता है. जानें इस मंदिर के खजाने का रहस्य.

By : जागृति सोनी बरसले  | Updated at : 12 Dec 2025 07:29 AM (IST)
Padmanabhaswamy Templeपद्मनाभस्वामी मंदिर दुनिया के सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है. ये न सिर्फ आस्था का केंद्र है बल्कि मंदिर रहस्यों को लेकर भी चर्चा में रहता है. जानें इस मंदिर के खजाने का रहस्य.

पद्मनाभस्वामी मंदिर

1/6
पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, मंगिप रे गर्भगृह के नीचे 7 बड़े-बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिनके बड़े दरवाजे हैं,इसमें 6 दरवाजों को खोलने पर हीरे, कीमती पत्थर और करोड़ों रुपए की धातु की मूर्तियां, सिंहासन मिले थे. हालांकि 7वें तहखाने का दरवाजा नहीं खोला गया.
पद्मनाभस्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम में स्थित है, मंगिप रे गर्भगृह के नीचे 7 बड़े-बड़े तहखाने बने हुए हैं, जिनके बड़े दरवाजे हैं,इसमें 6 दरवाजों को खोलने पर हीरे, कीमती पत्थर और करोड़ों रुपए की धातु की मूर्तियां, सिंहासन मिले थे. हालांकि 7वें तहखाने का दरवाजा नहीं खोला गया.
2/6
7वां दरवाजा ही रहस्यमयी माना जाता है. इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है. बस सांप के आकार का चिन्ह् बना है. दरअसल मान्यताओं की मानें तो अगर पद्मनाभस्वामी मंदिर के सातवें दरवाजे को खोला जाएगा, तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं.
7वां दरवाजा ही रहस्यमयी माना जाता है. इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है. बस सांप के आकार का चिन्ह् बना है. दरअसल मान्यताओं की मानें तो अगर पद्मनाभस्वामी मंदिर के सातवें दरवाजे को खोला जाएगा, तो कई अनिष्टकारी घटनाएं हो सकती हैं.
Published at : 12 Dec 2025 07:29 AM (IST)
Padmanabhaswamy Temple Padmanabhaswamy

ऐस्ट्रो फोटो गैलरी

विश्व
हिमाचल प्रदेश
क्रिकेट
बॉलीवुड
राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: क्या संघ ‘हिंदू राष्ट्र’ के अपने लक्ष्य से पीछे हट रहा है ?
Opinion
