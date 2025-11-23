हिंदू पंचांग के अनुसार 21 नवंबर से मार्गशीर्ष मास का शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है. यह हर साल नवंबर और दिसंबर के मध्य आता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है और यह अत्यंत पवित्र माना गया है. इस दौरान कुछ विशेष धार्मिक कार्य करने से आपकी किस्मत चमक सकती है. कहा जाता है कि इस दौरान ईश्वर की उपासना, पूजा, दान-पुण्य कार्यों से आपके जीवन में खुशहाली आती है. मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष का काल 04 दिसंबर 2025 तक रहेगा.