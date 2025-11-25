हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीधर्ममहाभारत युद्ध के 7 दिव्य रहस्य: समय रुकना, खोई हुई तकनीक और कृष्ण की दिव्य शक्तियों की अनसुनी सच्चाई!

महाभारत युद्ध के 7 दिव्य रहस्य: समय रुकना, खोई हुई तकनीक और कृष्ण की दिव्य शक्तियों की अनसुनी सच्चाई!

Secrets of Mahabharata: महाभारत हिंदू धर्म के महान महाकाव्यों में शामिल हैं. आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो?

By : अंकुर अग्निहोत्री  | Updated at : 25 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Secrets of Mahabharata: महाभारत हिंदू धर्म के महान महाकाव्यों में शामिल हैं. आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में शायद ही आपको पता हो?

महाभारत के अनजाने तथ्य

1/7
भगवद गीत के 700 श्लोकों को पढ़ने में कई घंटे लग गए, लेकिन युद्ध सिर्फ एक पल के लिए रुका. इसको लेकर कई लोगों का मानना है कि, कृष्ण के दिव्य प्रवचन के दौरान समय थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जो टाइम डाइलेशन जैसा लगता है.
भगवद गीत के 700 श्लोकों को पढ़ने में कई घंटे लग गए, लेकिन युद्ध सिर्फ एक पल के लिए रुका. इसको लेकर कई लोगों का मानना है कि, कृष्ण के दिव्य प्रवचन के दौरान समय थोड़ी देर के लिए रुक गया था, जो टाइम डाइलेशन जैसा लगता है.
2/7
महाभारत युद्ध को लेकर मानना है कि, युद्ध का आखिरी दिन पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें छिपे हुए मुकाबले, मना किए गए हथियार और कृष्ण के अंतिम निर्देश समय के साथ खो गए थे. जानकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि, कर्ण की मौत के बाद का रहस्य आज भी राज बना हुआ है.
महाभारत युद्ध को लेकर मानना है कि, युद्ध का आखिरी दिन पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया था, क्योंकि इसमें छिपे हुए मुकाबले, मना किए गए हथियार और कृष्ण के अंतिम निर्देश समय के साथ खो गए थे. जानकार अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि, कर्ण की मौत के बाद का रहस्य आज भी राज बना हुआ है.
3/7
ऋषि नारद लगभग हर युग में दिखाई दिए त्रेता (रामायण), द्वापर (महाभारत) और कई पुराणों में भी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो समय से परे दिव्य शक्ति हैं, या युगों में दिव्य संचार के प्रतीक हैं.
ऋषि नारद लगभग हर युग में दिखाई दिए त्रेता (रामायण), द्वापर (महाभारत) और कई पुराणों में भी, ऐसा इसलिए क्योंकि वो समय से परे दिव्य शक्ति हैं, या युगों में दिव्य संचार के प्रतीक हैं.
4/7
ऋषि व्यास ने न केवल महाभारत लिखी, बल्कि कलियुग के आने के बारे में भी भविष्यवाणी की, उन्हें आने वाले युगों में घटनाओं के बारे में कैसे पता था? कई लोगों का मानना है कि, उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी.
ऋषि व्यास ने न केवल महाभारत लिखी, बल्कि कलियुग के आने के बारे में भी भविष्यवाणी की, उन्हें आने वाले युगों में घटनाओं के बारे में कैसे पता था? कई लोगों का मानना है कि, उनके पास भविष्य देखने की दिव्य शक्ति प्राप्त थी.
5/7
महाभारत युद्ध के दौरान कई बार श्रीकृष्ण ने ऐसी शक्तियां दिखाईं जो असलियत को बदलकर समय को रोक देती थी, खुद को कई गुना बढ़ा लेती थीं और अर्जुन का बचाव करती थीं.
महाभारत युद्ध के दौरान कई बार श्रीकृष्ण ने ऐसी शक्तियां दिखाईं जो असलियत को बदलकर समय को रोक देती थी, खुद को कई गुना बढ़ा लेती थीं और अर्जुन का बचाव करती थीं.
6/7
श्रीकृष्ण का दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र तुरंत दुश्मनों का सिर काटकर उनके हाथों में वापस आ सकता था. क्या यह समय और न्याय का दिव्य प्रतीक था, या इंसानी समझ से परे एक खोई हुई अद्भुत टेक्नोलॉजी.
श्रीकृष्ण का दिव्य शस्त्र सुदर्शन चक्र तुरंत दुश्मनों का सिर काटकर उनके हाथों में वापस आ सकता था. क्या यह समय और न्याय का दिव्य प्रतीक था, या इंसानी समझ से परे एक खोई हुई अद्भुत टेक्नोलॉजी.
7/7
बर्बरीक भीम का पोता इतना शक्तिशाली था कि, युद्ध शुरू होने से पहले ही कृष्ण को सिर मांगना पड़ा. मान्यताओं के मुताबिक उसका सिर एक पहाड़ी की चोटी से पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहा था, जो दिव्य दृष्टि और बलिदान का प्रतीक है.
बर्बरीक भीम का पोता इतना शक्तिशाली था कि, युद्ध शुरू होने से पहले ही कृष्ण को सिर मांगना पड़ा. मान्यताओं के मुताबिक उसका सिर एक पहाड़ी की चोटी से पूरे कुरुक्षेत्र का युद्ध देख रहा था, जो दिव्य दृष्टि और बलिदान का प्रतीक है.
Published at : 25 Nov 2025 04:00 PM (IST)
Tags :
Hinduism Lord Krishna Mahabharata #mythology

धर्म फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Ram Mandir Dhwajarohan: ध्वजारोहण उत्सव में रामलला को पहनाई जाएगी इतने करोड़ की ड्रेस! | Ram Lala
Ram Mandir Dhwajarohan: Ram Mandir ध्वजारोहण के बाद 'श्रीराम' के जयकारों से गूंजा Ayodhya | PM Modi
Ram Mandir Dhwajarohan: फूलों से सजा राम दरबार, ऐतिहासिक ध्वजारोहण की खास तस्वीरें |
PM Modi In Ayodhya: PM मोदी बोले—धर्म ध्वज हमारी विरासत और सत्य की जीत का प्रतीक | Ram Mandir
Crime News : बंद कमरे में 'फूंक' से हैवानियत ! Sansani

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
OPINION: रिस्क लेने को तैयार नहीं BJP! स्पीकर पद पर क्यों अड़ी? ये दो मामले समझा रहे बिहार की पूरी कहानी
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
'...तो मैं पूरे देश में बीजेपी की नींव हिला दूंगी', ममता बनर्जी ने बीजेपी को क्यों दे डाली इतनी बड़ी चेतावनी
बिहार
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
बिहार में मनचलों की खैर नहीं! स्कूल-कॉलेज के बाहर होगी पिंक पुलिस फोर्स, सम्राट चौधरी का ऐलान
इंडिया
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी ने फहराया धर्म ध्वज! देखें शानदार तस्वीरें
स्पोर्ट्स
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
जानिए अभिनेता धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देते हुए क्या बोला यह पाकिस्तानी खिलाड़ी, बयान वायरल
क्रिकेट
क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना? दक्षिण अफ्रीका ने दिया 549 का लक्ष्य
क्या गुवाहाटी में जीत पाएगी टीम इंडिया, भारत में टेस्ट में सबसे सफल रन चेज कितना?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
जब मुस्लिम बने थे धर्मेंद्र तो क्या रखा था अपना नाम? 99 पर्सेंट लोग नहीं जानते जवाब
हेल्थ
Walk Benefits: मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक, वजन घटाने के लिए दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget