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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow to Clean LED Bulbs: क्या आपके घर के बल्ब की रोशनी भी हो गई है धीमी? नया खरीदने से पहले अपनाएं ये आसान हैक

How to Clean LED Bulbs: क्या आपके घर के बल्ब की रोशनी भी हो गई है धीमी? नया खरीदने से पहले अपनाएं ये आसान हैक

Home Cleaning Tips: घर के बल्ब की रोशनी पहले जैसी नहीं रही और कमरा पहले की तुलना में ज्यादा अंधेरा नजर आने लगा है, तो हर बार नया बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं होती.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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How To Clean LED Bulbs For More Light: अगर आपको लग रहा है कि घर के बल्ब की रोशनी पहले जैसी नहीं रही और कमरा पहले की तुलना में ज्यादा अंधेरा नजर आने लगा है, तो हर बार नया बल्ब खरीदने की जरूरत नहीं होती. कई बार इसकी वजह सिर्फ बल्ब पर जमी धूल होती है. खासकर आजकल इस्तेमाल होने वाले एलईडी और सीएफएल बल्ब सालों तक चलते हैं, इसलिए उन पर धीरे-धीरे धूल की मोटी परत जमने लगती है, जिससे उनकी रोशनी कम दिखाई देने लगती है.

पहले के समय में इस्तेमाल होने वाले इनकैंडेसेंट बल्ब करीब 1,000 घंटे तक ही चलते थे. ऐसे में वे खराब होकर बदल दिए जाते थे और धूल जमने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था। लेकिन आज के एलईडी बल्ब करीब 25,000 घंटे यानी लगभग 25 साल तक चल सकते हैं. इतने लंबे समय में उन पर धूल जमा होना बिल्कुल सामान्य है.

कैसे कर सकते हैं सफाई?

एक्सपर्ट के अनुसार, धूल से ढके बल्ब साफ बल्ब की तुलना में करीब 50 प्रतिशत तक कम रोशनी दे सकते हैं. खास बात यह है कि बिजली की खपत उतनी ही रहती है, लेकिन धूल की वजह से रोशनी कम महसूस होती ह.। इसलिए अगर घर के किसी कमरे में अचानक रोशनी कम लगने लगे, तो पहले बल्ब की सफाई करके जरूर देखें. बल्ब साफ करने से पहले सबसे जरूरी बात यह है कि जिस कमरे का बल्ब साफ करना है, वहां का स्विच या लैंप बंद कर दें. अगर बल्ब कुछ देर पहले जल रहा था, तो उसे पूरी तरह ठंडा होने दें. हालांकि एलईडी बल्ब पुराने बल्बों की तुलना में कम गर्म होते हैं, फिर भी उन्हें ठंडा होने के बाद ही छूना सुरक्षित रहता है. 

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बल्ब की पूरी सतह को हल्के हाथों से साफ करें

अब एक साफ और सूखा माइक्रोफाइबर कपड़ा, डस्टिंग ग्लव या हैंड डस्टर लें और बल्ब की पूरी सतह को हल्के हाथों से साफ करें. इससे धूल आसानी से हट जाएगी और बल्ब की रोशनी पहले से बेहतर नजर आने लगेगी. अगर बल्ब किचन में लगा है और उस पर धूल के साथ चिकनाई भी जम गई है, तो पहले उसे होल्डर से निकाल लें. इसके बाद हल्के गीले कपड़े से सिर्फ उस हिस्से को साफ करें, जहां से रोशनी निकलती है. सफाई के बाद बल्ब को पूरी तरह सूखने दें और तभी दोबारा फिट करें.

कम से कम दो बार जरूर साफ करें

अक्सर लोग घर की सफाई करते समय सिर्फ फर्नीचर और दूसरी सतहों की धूल हटाते हैं, लेकिन बल्बों की सफाई भूल जाते हैं. कोशिश करें कि घर के सभी बल्ब, यहां तक कि ऊंचाई पर लगे बल्ब भी, साल में कम से कम दो बार जरूर साफ करें. इससे उनकी रोशनी बेहतर बनी रहती है और बिना अतिरिक्त बिजली खर्च किए घर ज्यादा रोशन दिखाई देता है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 05:18 PM (IST)
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How To Clean LED Bulbs Light Bulb Cleaning Tips Why Is My Light Bulb Dim
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