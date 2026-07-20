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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलWhy Are People Afraid of Dogs: क्या कुत्ता देखकर आपके भी छूट जाते हैं पसीने? जानिए इसके पीछे का असली कारण

Why Are People Afraid of Dogs: क्या कुत्ता देखकर आपके भी छूट जाते हैं पसीने? जानिए इसके पीछे का असली कारण

Dog Body Language: लोग अक्सर कुत्तों के व्यवहार को भी गलत समझ लेते हैं. सबसे आम गलतफहमी पूंछ हिलाने को लेकर होती है. हर बार पूंछ हिलाने का मतलब यह नहीं होता कि कुत्ता खुश है.

Written By : सोनम |  Updated at : 20 Jul 2026 04:20 PM (IST)
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Why Are People Afraid Of Dogs: कुत्तों को अक्सर इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई लोग उन्हें देखते ही घबरा जाते हैं. कोई रास्ता बदल लेता है, कोई वहीं रुक जाता है तो कुछ लोग डर के कारण दूर भागने की कोशिश करते हैं. दिलचस्प बात यह है कि बिल्लियां भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय पालतू जानवरों में शामिल हैं, लेकिन उनसे डरने वाले लोगों की संख्या कुत्तों के मुकाबले काफी कम होती है.

डॉ. विनोद शर्मा, डायरेक्टर और हेड वेटरिनेरियन के मुताबिक, इसकी सबसे बड़ी वजह जानवर नहीं बल्कि लोगों की सोच, अनुभव और उनकी धारणा होती है. उनका कहना है कि कुत्ते आमतौर पर आकार में बड़े, ताकतवर और सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा दिखाई देते हैं. ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर कुत्ता हमला कर दे तो चोट ज्यादा गंभीर हो सकती है. यही वजह है कि लोगों के मन में कुत्तों को लेकर डर ज्यादा बैठ जाता है.

क्या होता है इसके पीछे कारण?

डॉ. शर्मा बताते हैं कि यह डर कई बार जन्मजात नहीं होता, बल्कि समय के साथ विकसित होता है. बचपन में कुत्ते के साथ कोई बुरा अनुभव, परिवार के लोगों से सुनी बातें या फिर कुत्तों के हमले से जुड़ी खबरें लोगों के मन में डर पैदा कर देती हैं. इसलिए ज्यादातर मामलों में यह डर कुत्तों के स्वभाव से ज्यादा लोगों की सोच और अनुभव से जुड़ा होता है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कुत्तों से डरने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोई व्यक्ति जानवरों से नफरत करता है. कई बार लोग ऐसे लोगों को गलत तरीके से 'एनिमल हेटर' कह देते हैं, जबकि ऐसा जरूरी नहीं है. उनके अनुसार, कई लोगों में यह डर फोबिया का रूप भी ले सकता है.

इसे भी पढ़ें-Normal Fever vs Dengue: हर बुखार डेंगू नहीं होता... मानसून सीजन में ऐसे पहचानें कौन सा फीवर नॉर्मल और कौन सा नहीं?

क्या होते हैं इसके संकेत?

डॉ. शर्मा बताते हैं कि फोबिया सिर्फ असहज महसूस करना नहीं है. इसमें व्यक्ति को तेज घबराहट, दिल की धड़कन बढ़ना, पसीना आना, कांपना या रोने जैसी शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं. इतना ही नहीं, कई लोग इस डर की वजह से उन जगहों पर जाने से भी बचते हैं, जहां कुत्तों के मिलने की संभावना होती है. वहीं, जिन्हें सिर्फ कुत्ते पसंद नहीं होते, वे उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें घबराहट या पैनिक जैसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता.

 कुत्तों के व्यवहार को भी गलत समझ लेते हैं

डॉ. शर्मा के अनुसार, लोग अक्सर कुत्तों के व्यवहार को भी गलत समझ लेते हैं. सबसे आम गलतफहमी पूंछ हिलाने को लेकर होती है. हर बार पूंछ हिलाने का मतलब यह नहीं होता कि कुत्ता खुश है. अगर उसकी पूंछ ऊपर की ओर कड़ी हो और तेजी से हिल रही हो, तो यह तनाव या उत्तेजना का संकेत भी हो सकता है.  इसी तरह कई लोग कुत्ते के बार-बार होंठ चाटने, जम्हाई लेने या नजरें फेरने को सामान्य व्यवहार समझते हैं, जबकि ये उसके तनाव या असहज महसूस करने के संकेत हो सकते हैं.

कैसे कम सकते हैं डर?

एक्सपर्ट मानना है कि कुत्तों के व्यवहार को सही तरीके से समझना लोगों के डर को काफी हद तक कम कर सकता है. इसके साथ ही, किसी अनजान कुत्ते के पास तभी जाना चाहिए जब उसका मालिक इसकी अनुमति दे. कुत्ते की निजी जगह का सम्मान करना और उसके व्यवहार को समझना सुरक्षित रहने का सबसे अच्छा तरीका है.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 20 Jul 2026 04:20 PM (IST)
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