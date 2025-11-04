एक्सप्लोरर
जूठन से जन्मीं मां मातंगी, जानिए इनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा और इससे मिलने वाली गहरी शिक्षा?
Maa Matangi: हिंदू पौराणिक ग्रंथों के अनुसार मातंगी देवी की उत्पत्ति भगवान शिव और मां पार्वती के जूठन से हुई है. अपवित्रता और अशुद्धता माहौल में जन्मी मां मातंगी के बाहरी दिखावे से बचना सिखाती है.
मां मातंगी की उत्पत्ति
1/5
2/5
3/5
4/5
5/5
Published at : 04 Nov 2025 02:08 PM (IST)
Tags :Hinduism Lord Shiva #mythology
धर्म
5 Photos
जूठन से जन्मीं मां मातंगी, जानिए इनकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा और इससे मिलने वाली गहरी शिक्षा?
धर्म
6 Photos
अगर आपके जीवन में है तनाव, कैसे करें दूर, जानें क्या कहते हैं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आखिर चाहता क्या है कनाडा? भारतीय छात्रों के वीजा कर रहा रिजेक्ट, जानें क्या है पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता कुलकर्णी पर बढ़े विवाद के बाद टूट गया किन्नर अखाड़ा, अब बना सनातन किन्नर अखाड़ा
इंडिया
'अगर पाकिस्तान ने फिर...', न्यूक्लियर टेस्ट के दावों के बीच अमित शाह की शहबाज के मुल्क को चेतावनी
क्रिकेट
विराट कोहली भी रह गए पीछे, USA के बल्लेबाज ने सिर्फ 21 पारियों में हासिल किया बड़ा मुकाम
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion